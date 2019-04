Flavia Laos no se mide en YouTube y lanza insulto contra Sheyla Rojas [VIDEO]

Flavia Laos está en el ojo de la tormenta a raíz de sus polémicos comentarios en su canal de YouTube. La actriz apareció junto a Patricio Parodi para tener una incómoda conversación sobre sus exparejas y las cirugías; sin embargo, no logró controlar sus comentarios y terminó lanzando un terrible insulto.

Actualmente la pareja conformada por Flavia Laos y Patricio Parodi están aprovechando al máximo su fama, por ello cuentan con un canal en YouTube con miles de visitas. Esta vez, ambos llamaron la atención a raíz de unos comentarios de la modelo que encendieron la polémica en las redes.

El vídeo inicia con ambos chicos que debían escuchar varios comentarios sobre lo que pensaba el otro, además tenían que adivinar qué era mentira. A raíz de ello, Patricio confesó que prefería que Flavia no tenga operaciones estéticas, sin imaginar la respuesta de su joven pareja.

Según Flavia, el comentario de su enamorado era falso, ya que dejó en claro que actualmente se le ve mucho mejor tras su intervención estética. "Ay, si te gusta lo natural, entonces estamos fregados porque tus ex exes. Hay que ser realistas", dijo molesta la actriz de 'Ven, baila, quinceañera'. Patricio Parodi no cambió de opinión y zanjó el tema diciendo: "No me gustan las operaciones", se escucha en el vídeo de YouTube.

Ante la fría respuesta de Patricio, Flavia Laos no controló su indignación y soltó un fulminante comentario. "¡Qué tal con...! Eso de que las prefieres sin operar. La otra es un transformer (Mirando a la cámara) Y lo vas a poner", sentenció.

Rápidamente, los fans no dudaron en relacionar el insulto con su expareja Sheyla Rojas, quien es la más conocida en la historia del popular integrante de 'Esto es Guerra'.