Britney Spears envía inquietante mensaje tras “amenazas de muerte”

La cantante estadounidense Britney Spears utilizó su cuenta en Instagram para dirigirse a sus fanáticos, quienes se mostraron preocupados por su estado de salud.

A través de un vídeo, la intérprete de “Oops! I did it again" aseguró que se encuentra bien y dijo que necesita "un poco de privacidad", a raíz de la fotografía que salió de ella en la que luce irreconocible a su salida de un hospital psiquiátrico, donde se encuentra recuperándose.

La estrella del pop hizo saber a sus seguidores que está haciendo “lo mejor en este momento” para lidiar con todas las cosas difíciles que la vida está poniendo en su camino.

"Todo está bien. Mi familia ha pasado por mucho estrés y ansiedad últimamente, así que necesitaba un tiempo para lidiar con eso. No se preocupen: estaré de regreso muy pronto", aseguró la artista de 37 años, el martes por la noche.

Britney Spears también se refirió a las supuestas amenazas de muerte a su familia y equipo. "¡Se están diciendo tantas cosas locas! Estoy tratando de tomarme un momento, pero todo lo que está sucediendo me lo pone más difícil. No crean todo lo que escuchan", pidió la cantante en Instagram.

Finalmente, Britney Spears lanzó un mensaje tranquilizador a sus fans: "Es posible que no sepan esto de mí, pero soy fuerte y defiendo lo que quiero".

Tras pasar Semana Santa en familia, la ‘princesa del pop’ volvió al centro psiquiátrico para cumplir un tratamiento de 30 días para así recuperarse de la profunda angustia que siente por la grave enfermedad de su padre.

En enero último, Britney Spears se retiró de su espectáculo “Domination” en Las Vegas debido a los problemas de salud de su padre, quien fue hospitalizado y “casi muere”, según contó la misma artista.

“Estamos todos muy agradecidos de que haya salido con vida, pero todavía tiene un largo camino por delante. Tuve que tomar la difícil decisión de poner mi enfoque y energía en mi familia en este momento. Espero que todos puedan entender”, ”, escribió Britney Spears en ese entonces.

En un comunicado de prensa, sus representantes dijeron que el padre de la cantante de” Circus” fue hospitalizado debido a la ruptura “espontánea” del colon y permaneció en el hospital durante 28 días.

