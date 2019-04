Cantante Adele anuncia separación de su esposo Simon Konecki

Mediante un escueto comunicdo de prensa, la cantante Adele anunció el fin de su matrimonio con empresario Simon Konecki, con quien mantenía una relación desde el 2011 y llegó a casarse en 2016.

Benny Tarantini y Carl Fysh, representantes legales de la interprete de “Rolling in the Deep“, aseguraron que la cantante no haría declaraciones ni comentarios sobre el tema y pidieron se respete su decisión.

'Adele y su pareja se han separado. Están comprometidos a criar a su hijo juntos con amor. Como siempre piden privacidad.”, se lee en el comunicado emitido a la prensa internacional.

¿Cómo fue el matrimonio de Adele?

La cantante y compositora británica siempre ha mantenido en reserva su vida privado, en las pocas entrevistas en la que habló de su pareja comentó que se enamoró de Simon Konecki a primera vista en el 2011.

Durante ese periodo Adele fue operada de las cuerdas vocales y tuvo que permanecer seis semanas sin poder hablar y pasar luego por rehabilitación. En aquel momento Konecki fue un gran apoyo para la interprete de "I don't remember".

Un año después, en 2012 la cantante se convertía en madre al dar a luz a su hijo Angelo.

Sin embargo, pasaron cuatro años antes de aceptar casar con Simón, hecho que reveló durante la entrega de Premios Grammy del 2017, durante su discurso de aceptación por el premio al Mejor Álbum, Adele reconoció que estaba casada.

“Grammys, lo aprecio. La academia te amo Mi manager, mi esposo y mi hijo son la única razón por la que lo hago”, dijo en aquel entonces.

¿Quién es Simon Konecki?

Sobre el ahora ex esposo de Adele, se sabe que es el cofundador de la marca de agua premium “Life Water”.

Asimismo, también se destaca su espíritu altruista al destinar los fondos de la compañía a la organización benéfica, Drop4Drop, que lleva agua potable a países necesitados.​