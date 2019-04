BTS causa furor al debutar en 'Saturday Night Live' [VIDEO]

La banda de Kpop BTS se presentó el último sábado en el popular programa de entretenimiento 'Saturday Night Live' para promocionar sus últimos éxitos musicales.

La agrupación deslumbraron a sus fanáticos al entonar 'Boy With Luv', primer tema de su más reciente álbum titulado 'Map of The Soul: Persona' y 'Mic Drop', sencillo de su álbum 'Face Yourself', en el escenario del espacio televisivo.

En esta oportunidad, la conducción estuvo a cargo de Emma Stone. La actriz de Hollywood acompañó a J-Hope, Jimin, Jin, Suga, V, RM y Jungkook en su debut en el programa.

De esta forma, BTS se convierte en el primer grupo coreano en presentarse en el citado medio televisivo estadounidense.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la agrupación compartió un par de imágenes de su participación en 'Saturday Nigth Live'. Junto a ellas, escribieron un mensaje de agradecimiento a Emma Stone y al programa por colaborar con la difusión de su música.

Hace algunas semanas, cuando se anunció que Emma Stone sería la presentadora de la emisión del programa donde actúe BTS, algunos fans del grupo criticaron esto porque consideraron que se debió elegir como conductora a la actriz Sandra Oh, quien tiene ascendencia surcoreana y recientemente ganó el Globo de Oro.

El día miércoles 10 de abril, la agrupación coreana estreno el videoclip de su nuevo tema 'Boy with Luv' a través de Youtube, y hasta este momento el teaser ya cuenta con más de 124 millones de vistas en dicha plataforma digital.

BTS en 'Saturday Night Live' con Emma Stone