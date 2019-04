Nicola Porcella expone a su hijo a ver una serie con contenido para adultos

A puertas de estrenarse la última temporada de Game of Thrones, el modelo Nicola Porcella decidió hacer una maratón de esta exitosa serie. Fue el propio exchico reality quien expuso este detalle a través de un Instagram Storie.

Según se pudo ver en el video compartido por Nicola Porcella, él y su menor hijo se encontraban en la comodidad de su cama disfrutando de la serie de HBO, pero el exintegrante de 'Esto es Guerra' no tomó en cuenta que esa producción contiene escenas para mayores de edad.

No es un secreto que Game of Thrones se caracteriza por ser una serie que incluye fuertes capítulos sobre batallas, muertes y escenas sexuales. Sin embargo, ese importante detalle parece que no fue tomado en cuenta por Nicola.

Los usuarios de la red social no fueron ajenos a este contenido y cuestionaron el comportamiento de Nicola Porcella como padre de familia.

El hijo de Nicola no es ajeno a la pantalla chica, el pequeño ha visitado el set de 'Esto es Guerra' cuando su padre era capitán de los "Guerreros".

Video de Nicola Porcella que causó la indignación de algunos usuarios

Sobre Game of Thrones y su última temporada

Game of Thrones tiene 7 temporadas y 67 capítulos. Este 2019 se lanzará su último episodio bajo la señal de la cadena HBO.