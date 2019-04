Sebastián Rulli y Angelique festejan el Día Internacional del Beso con romántica foto

Sebastián Rulli es muy reservado en su vida privada, pero el actor argentina aprovecha algunas festividades para demostrar el gran amor que siente por su novia, la actriz Angelique Boyer.

El actor Sebastián Rulli aprovechó el Día Internacional del Beso, que se celebra este sábado 13 de abril, para compartir una romántica fotografía en la que aparece dándose un ósculo al gran amor de su vida.

Vía Instagram, el artista que nació en Argentina pero que triunfó en México expresó lo que siente por Angelique Boyer con una romántica postal.

“No tienes idea de cómo me gustas”, así Sebastián Rulli inició su dedicatoria de amor en Instagram. “Me gustas para besarte por horas, me gustas para abrazarte hasta quedarme sin fuerzas, me gustas como para recargarme en tu pecho y escuchar el ritmo de tu corazón”, añadió el atractivo actor.

“Me gustas para soñarte, me gustas para sentirte, me gustas para hacerte feliz... me gustas...@angeliqueboyer #teamo #feliz #diainternacionaldelbeso”, añadió Rulli sobre lo que siente por la actriz que compartió roles en telenovelas de Televisa como “Teresa” (2010), “Abismo de pasión” (2012), “Lo que la vida me robó” (2013) y “Tres veces Ana” (2016).

¿Por qué este 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso?

Hoy miles de parejas en el mundo celebran el Día Internacional del Beso, fecha que busca recordar la singularidad de su origen y lo positivo que resultan los ósculos.

Si bien cada 14 de febrero también se resalta la importancia esta muestra de amor, en el Día Internacional del Beso, fecha que tiene su origen en un concurso en Tailandia, también se recuerda la importancia de uno de los momentos más especiales que puede resultar beneficioso para la salud.

Según la historia, el 13 de abril de 2013, Akechai Tiranarat, de 44 años, y su esposa Laksana Tiranarat, de 33 años, lograron algo increíble: besarse durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.