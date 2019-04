Faruk Guillén: "Una mujer echó el jagger en la jarra de la 'Fiesta del terror'"

Faruk Guillén se presentó en 'El valor de la verdad' este sábado para responder las 21 preguntas sobre la 'Fiesta de terror' y esclarecer los motivos de la denuncia por violación en su contra, impuesta por Claudia Meza, Miss Trujillo.

Así, el empresario respondió antes las acusaciones a su amigo, Nicola Porcella, de vertir el jagger en la jarra que según, Claudia Meza, fue el detonante para que pierda el control y aparezca en el dormitorio de Faruk.

¿Sabes quién echó el "Jager" en la jarra?, fue la pregunta número dos de Beto Ortiz, Faruk Guillén respondió con el nombre de una mujer, Thaiss Felman, amiga del exchico reality. La joven no es figura pública y aún no ha dado declaraciones a los medios, sin embargo, se encuentra en condición de testigo en el caso.

"Hacen ver que Nicola, Bruno, quién sea, que echaron algo a la jarra para que yo me aproveche de una persona. A Thaiss la conocí ese día, ¿Cual es el beneficio de ella pues no me conoce?" señaló, el amigo de Porcella.

Thaiss Felman aparece en las imágenes de la 'Fiesta del terror' junto a Nicola Porcella, viste una blusa roja y short blanco. Incluso de día, la fiesta continúa y a ella se la observa bailando con los demás asistentes.

El viernes 05, Thaiss y Daniela Arroyo se dirigieron a la comisaría de Mala para someterse al interrogatorio de la policía y confesar su testimonio.