Mariana Vértiz, ex de Gino Pesaressi, se pronuncia y niega tener romance con hombre del ampay

La expareja sentimental de Gino Pesaressi se pronunció con un extenso mensaje en Instagram tras ser ampayada con un misterioso hombre en una discoteca de Punta Negra.

"La forma más común de renunciar al poder, es pensando que no lo tenemos. Este año cumplo 30 y solo estoy agradecida por lo que aprendo a diario y lo que me falta por aprender. ¡Vivamos felices siempre! ¡Sé luz! No dejes que te apaguen la tuya nunca", expresó Mariana Vértiz desde su cuenta oficial de Instagram.

Ante este mensaje, distintos usuarios se pronunciaron en la sección comentarios de la red social y cuestionaron su comportamiento a pocos meses de haber terminado con el padre de su hija, Gino Pesaressi.

Lo que más sorprendió de este post fue el comentario que hizo la propia Mariana Vértiz al negar que tiene un romance con el joven con quien fue ampayada.

Esta situación se dio luego que una usuaria le escribió lo siguiente: "Cuando algo no funciona, no funciona. Adelante y bendiciones con tu nueva pareja".

Ante este comentario, la hermana de Natalie Vértiz señaló que no tiene nueva pareja sentimental, pero igualmente se mostró agradecida por el apoyo moral ante tantas críticas por rehacer su vida.

Publicación de Mariana Vértiz tras ampay en 'Válgame Dios'

Ver ampay de Mariana Vértiz, expareja de Gino Pesaressi

Según se pudo ver en imágenes del programa 'Válgame Dios', la hermana de Natalie Vértiz se encontraba en una discoteca con un hombre identificado como Nicolas Brandariz. Ambos se besaban sin miedo al qué dirán, pese a que se encontraban en un lugar público.

Ante este "ampay", fue el propio Pesaressi quien se encargó de oficializar el fin de su historia de amor e incluso dijo conocer a la nueva pareja sentimental de Mariana Vértiz.

"Ya sé que está saliendo con alguien desde febrero, yo ya sé que está saliendo con este chico, Mariana ya tomó una decisión y siempre será la mamá de mi hija y siempre voy a estar ahí para mi hija", expresó el exintegrante de 'Esto es Guerra' para las cámaras de 'Válgame Dios'.

"Es un tema que manejamos entre nosotros, estamos bien, somos unos padres súper comprometidos, siempre en una relación hay altos y bajos", agregó Pesaressi.