Juliana Oxenford impacta con foto en la bañera: “Me siento más libre y segura”

Juliana Oxenford divide su tiempo entre ser madre, esposa y periodista. Sin embargo siempre se da un tiempo para conectarse con sus seguidores a través de las redes sociales.

En una de sus recientes publicaciones en Instagram, la periodista del noticiero ‘90 Central’, en Latina, reflexionó sobre cómo ha sido su vida en estos seis últimos años, cuando aún no se convertía en madre de la pequeña María.

“Seis años atrás , antes de ser mamá, cuando acababa de cerrar un ciclo de trece años trabajando como reportera para probar suerte como entrevistadora. Con miedos, muchos miedos y algunos sueños que creía nunca llegaría a alcanzar”, expresó Juliana Oxenford en la red social donde es seguida por más de 350 mil personas.

La conductora de radio Exitosa aseguró que en la actualidad se siente más feliz, libre y segura de sí misma. “Hoy me siento más libre que aquella vez. Más segura de mí, del cuerpo que llevo puesto, consciente de mis debilidades y algunos talentos. Hoy soy una mujer más feliz, con una niña maravillosa que me abraza todos los días, un esposo que me ha demostrado que los errores pueden quedar atrás cuando hay amor y con una carrera que - guste o no- la he construido en base a esfuerzo y sacrificio”, indicó en Instagram.

Líneas más abajo de su publicación, Juliana Oxenford reconoció que ha tenido muchas malas experiencias en sus 40 años, pero que ahora tiene una vida feliz. “Hoy puedo decir que en el tiempo que llevo en este viaje llamado vida, he llorado lo suficiente como para reconocer las sonrisas y puedo dormir tranquila todas las noches porque no hay nada más gratificante que la paz de quienes tenemos una consciencia limpia y la satisfacción de saber que romper el molde cuesta (y mucho) pero que la recompensa es maravillosa”, concluyó en Instagram.

Juliana Oxenford respaldó a Josefina Townsend de su salida de RPP

La abrupta salida de Josefina Townsend de RPP ha sorprendido a diversos personajes y colegas del periodismo, como es el caso de Juliana Oxenford, quien no dudó en usar su cuenta de Twitter para lanzar un fuerte comentario de apoyo a exconductora de 'Ampliación de Noticias'.

"Aplaudo la coherencia y valentía de Josefina Townsend. No tengo la suerte de conocerla en persona pero me saco el sombrero por las mujeres que - en medio de un ambiente tantas veces hostil y machista como el periodismo- levantan la voz y pregunten sin miedo", indicó la conductora de '90 Central'.