Jazmín Pinedo enfurece contra Nicola Porcella por comprometedor vídeo en discoteca

Nicola Porcella continúa en el ojo de la tormenta, debido a que el guerrero fue incluido en la investigación tras las denuncias realizadas por las modelos Claudia Meza y Poly Ávila. Sin embargo, pese a la gravedad del caso, el guerrero fue captado en una comprometedora situación en una discoteca, provocando la furia de su amiga Jazmín Pinedo.

La conductora de Latina no logró ocultar su molestia tras presentar las polémicas imágenes del guerrero en una concurrida discoteca, donde las cámaras lo captaron en el preciso instante en que dio de beber Jager a una jovencita desde el pico de la botella.

Al ser testigo de las imágenes, la popular 'Chinita' no controló su fastidio frente al vídeo y decidió usar las cámaras de su programa con la intención de enviar un contundente mensaje al guerrero. "Él tiene que aprender a ver con quién se junta porque la mayoría de veces que ha estado expuesto en televisión no ha sido por él mismo, sino por las personas que lo rodean, que no terminan de entender en lo que él puede estar involucrado y terminan grabando cada uno de sus movimientos", dijo Jazmín Pinedo.

Para la conductora de televisión, las imágenes filtradas no "ayudan" a Nicola en el proceso que enfrente por las denuncias de Poly Ávila y Claudia Meza, quienes lo señalaron por hacerlas beber el alcohol que habría estado combinado con la presunta droga.

"Cuando uno está pasando por una situación complicada, lo último que tiene que hacer es dar contenido para que esto siga creciendo. Al contrario , mantente al margen [...] hay que tener cuidado con la exposición porque cuando trabajas en televisión y has estado expuesto en un tema tan delicado lo mejor es no generarle ninguna raya más al tigre", sentenció Jazmín Pinedo.

Para finalizar con el drástico comentario, la conductora dejó en claro que espera sus palabras "le entren en la cabeza", ya que actualmente es complicado el caso en el que se ha visto involucrado.