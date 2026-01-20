HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Espectáculos

Anuel AA preocupa a sus fans por extrema delgadez tras foto compartida en redes sociales

Medios internacionales relacionaron su actual estado físico con secuelas de una operación delicada a la que Anuel AA se sometió de emergencia tras un viaje a Chile.

Anuel AA luce irreconocible Foto: Composición LR
Anuel AA luce irreconocible Foto: Composición LR | Instagram

Las alarmas se encendieron en redes sociales tras la circulación de una fotografía del cantante colombiano Anuel AA junto a una fan. En la instantánea, el intérprete de éxitos como 'Secreto', 'La jeepeta' y 'Ella quiere beber' luce con ojeras pronunciadas y varios kilos de menos. Inmediatamente, se desató una ola de comentarios en redes sociales, todos dirigidos al estado de salud de Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del artista.

Un grupo de seguidores del reguetonero, de forma más calmada, remarcó que la delgadez actual de Anuel AA se trataría de secuelas derivadas de la delicada cirugía a la que se sometió en el 2023, según informó la periodista Mandy Fridmann del sitio web Las Tops News. Ya en diciembre de 2025, durante su concierto en el Perú - al que llegó con cuatro horas de retraso -, lucía una apariencia delgada.

TE RECOMENDAMOS

ASTROLOGÍA: ¿VERDAD O ENGAÑO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Anuel AA inicia con varias horas de retraso su concierto en Lima y desata caos en el Monumental: show comenzó al promediar las 3.00 a. m.

lr.pe

Anuel AA se somete a delicada operación

De cuerdo con medios internacionales, la apariencia actual del cantante se debería a una operación tras haber ingerido un alimento en mal estado durante su viaje a Chile, lo que derivó en una septicemia, una emergencia médica grave que lo puso entre la vida y la muerte. Además, en marzo del 2025, se dio a conocer que el cantante fue hospitalizado de emergencia en Miami. Los detalles nunca fueron aclarados.

En noviembre de 2025, el propio equipo del intérprete de 'Hasta la muerte' informó que "no habría quedado bine", lo cual estaría ocasionando diversas molestias y crisis estomacales. Además, se dio a conocer que una reciente recaída habría sido provocada por la ingesta de una bebida helada que daños las paredes de su estómago, según relató Mandy Fridmann.

PUEDES VER: Anuel AA en Lima 2025: precio de entradas, lugar y fecha del concierto en Perú

lr.pe

Anuel AA mantiene perfil bajo desde su operación

Desde su intervención quirúrgica, Anuel AA ha mantenido un perfil bajo en redes sociales. Por ejemplo, su última publicación en Instagram data del 12 de diciembre de 2025; sin embargo, no aparecía en la plataforma desde el 31 de octubre del mismo año.

Esta ausencia ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes se mantienen atentos a cualquier novedad sobre su estado de salud, ante la ola de especulaciones.

Notas relacionadas
Policías de migraciones no detuvieron a Anuel AA en el Aeropuerto Jorge Chávez: foto fue editada con IA

Policías de migraciones no detuvieron a Anuel AA en el Aeropuerto Jorge Chávez: foto fue editada con IA

LEER MÁS
Anuel AA inicia con varias horas de retraso su concierto en Lima y desata caos en el Monumental: show comenzó al promediar las 3.00 a. m.

Anuel AA inicia con varias horas de retraso su concierto en Lima y desata caos en el Monumental: show comenzó al promediar las 3.00 a. m.

LEER MÁS
Conciertos en Lima: Vibra Perú 2025, Festival andino latinoamericano 7 y más shows imperdibles para este 7 de diciembre

Conciertos en Lima: Vibra Perú 2025, Festival andino latinoamericano 7 y más shows imperdibles para este 7 de diciembre

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Josetty Hurtado sorprende al posar para la cámara Glambot en Hollywood y la comparan con Jennifer López: "¿Qué te costaba J.Lo?"

Josetty Hurtado sorprende al posar para la cámara Glambot en Hollywood y la comparan con Jennifer López: "¿Qué te costaba J.Lo?"

LEER MÁS
Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

LEER MÁS
Deisy Araujo denuncia que vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes: “Pago S/600 de mantenimiento”

Deisy Araujo denuncia que vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes: “Pago S/600 de mantenimiento”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: "Magaly era todo"

Trabajadores del sector público piden aumento salarial de S/700, aguinaldo completo y bono único desde S/600

Espectáculos

Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: "Magaly era todo"

Paco Bazán expresa su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria: "Has dado vueltas todo el día en mi cabeza"

Pamela López denuncia a Christian Cueva por presunto maltrato psicológico tras llamada telefónica en Navidad

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025