Las alarmas se encendieron en redes sociales tras la circulación de una fotografía del cantante colombiano Anuel AA junto a una fan. En la instantánea, el intérprete de éxitos como 'Secreto', 'La jeepeta' y 'Ella quiere beber' luce con ojeras pronunciadas y varios kilos de menos. Inmediatamente, se desató una ola de comentarios en redes sociales, todos dirigidos al estado de salud de Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del artista.

Un grupo de seguidores del reguetonero, de forma más calmada, remarcó que la delgadez actual de Anuel AA se trataría de secuelas derivadas de la delicada cirugía a la que se sometió en el 2023, según informó la periodista Mandy Fridmann del sitio web Las Tops News. Ya en diciembre de 2025, durante su concierto en el Perú - al que llegó con cuatro horas de retraso -, lucía una apariencia delgada.

Anuel AA se somete a delicada operación

De cuerdo con medios internacionales, la apariencia actual del cantante se debería a una operación tras haber ingerido un alimento en mal estado durante su viaje a Chile, lo que derivó en una septicemia, una emergencia médica grave que lo puso entre la vida y la muerte. Además, en marzo del 2025, se dio a conocer que el cantante fue hospitalizado de emergencia en Miami. Los detalles nunca fueron aclarados.

En noviembre de 2025, el propio equipo del intérprete de 'Hasta la muerte' informó que "no habría quedado bine", lo cual estaría ocasionando diversas molestias y crisis estomacales. Además, se dio a conocer que una reciente recaída habría sido provocada por la ingesta de una bebida helada que daños las paredes de su estómago, según relató Mandy Fridmann.

Anuel AA mantiene perfil bajo desde su operación

Desde su intervención quirúrgica, Anuel AA ha mantenido un perfil bajo en redes sociales. Por ejemplo, su última publicación en Instagram data del 12 de diciembre de 2025; sin embargo, no aparecía en la plataforma desde el 31 de octubre del mismo año.

Esta ausencia ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes se mantienen atentos a cualquier novedad sobre su estado de salud, ante la ola de especulaciones.