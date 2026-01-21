HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 21 de enero, según Jhan Sandoval

El horóscopo de Jhan Sandoval trae las predicciones para todos los signos zodiacales este 21 de enero. Descubre lo que el universo tiene preparado para tu amor, trabajo y salud.

Consulta el horóscopo de hoy, miércoles 21 de enero.
Consulta el horóscopo de hoy, miércoles 21 de enero. | Foto: Composición LR

Este miércoles 21 de enero, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 21 de enero?

  • Aries: Aunque sientas la presión o la necesidad de resolver ese problema que tienes al frente de la manera inmediata, no es conveniente apresurarte. Puedes cometer errores por impulso. Cuidado.
  • Tauro: Cuida los mensajes que envíes y qué cosas dices en ellos. Alguien puede traicionar tu confianza compartiendo tus audios o los comentarios que escribes. Hoy más que nunca sé discreto.
  • Géminis: Tu atención está dirigida a preocupaciones e imágenes mentales que no te están haciendo bien. Céntrate en encontrar soluciones y evita caer en cuadros de ansiedad. Todo se resolverá.
  • Cáncer: Alrededor de ti se tejen chismes y comentarios maliciosos de los que no te conviene participar. Alguien buscará que comentes sobre un superior. Guarda silencio si deseas evitar problemas.
  • Leo: No te sientes listo para afrontar ese tema laboral que tienes al frente. Necesitas de asesoramiento y apoyo para que puedas tener el buen manejo de esa situación. No te quedes paralizado.
  • Virgo: Una persona que te ve como un enemigo hará lo posible por sacarte del camino. No será necesario que te resguardes mucho. Sus propias acciones le jugarán en contra y no podrá detenerte.
  • Libra: Un compañero de trabajo al que le brindaste apoyo te advertirá de algunas acciones que se están tejiendo en tu contra. En el amor, sé tolerante y no pelees por asuntos de poca importancia.
  • Escorpio: Tu economía no se encuentra del todo estable y necesitas cuidar tus ingresos. Pospón compras o adquisiciones que no sean necesarias. En el amor, sé más constante o esa persona se alejará.
  • Sagitario: No le cuentes a nadie las cosas que estás alcanzando. Hoy podría rodearte gente que, envidiando tus logros, no desea tu crecimiento. En el amor, no te dejes deslumbrar por solo apariencias.
  • Capricornio: Esa amistad a quien tantas veces le diste la mano se mostrará indiferente ante los problemas que afrontas. A pesar de la decepción, habrá alguien que hará de todo por brindarte su apoyo.
  • Acuario: No estás pisando suelo firme y es conveniente que cuides cada paso que des para que puedas mantener lo que vienes construyendo. En el amor, la intolerancia es de ambas partes. Contrólate.
  • Piscis: Algo te dice que las cosas no están tomando el rumbo adecuado. Tu intuición es poderosa y no debes ignorarla. En el amor, alejarte de esa persona ha sido lo más conveniente. No retrocedas. 
