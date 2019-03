Justin Bieber enfrenta a 'hater' y revela sus sentimientos por Selena Gomez

Luego de anunciar su retiro temporada de la industria musical para salvaguardar sus problemas personales y su matrimonio, el cantante Justin Bieber se animó a compartir una sensual fotografía de su esposa Hailey Baldwin, con quien contrajo nupcias a fines del 2018.

La estrella canadiense se mostró muy enamorado de su esposa en Instagram, sin imaginar que minutos después tendría que defender a Hailey Baldwin de un ‘hater’ que dejó un duro comentario.

"No estás enamorado de Hailey. Tan solo te has casado con ella para recuperar a Selena Gómez. Además, Hailey se mete en la cama con hombres como Shawn Mendes para conseguir fama y es una racista", fue lo que le escribió un supuesto seguidor.

Al leer el comentario que dejaba mal parada a su esposa, la estrella de la música canadiense estalló en Instagram contra el usuario que mencionó a Selena Gómez y Shawn Mendes.

"Eres un inmaduro. El hecho de que tengas una cuenta para criticar a mi esposa y a mi relación es absolutamente absurdo. ¿Por qué dedicaría mi vida entera a alguien con quien me he casado para luego volver con mi ex? Cualquiera que piense eso no tiene alma o tiene 10 años o menos porque una persona con lógica no habla ni piensa de esta manera. De verdad, deberías avergonzarte de ti mismo", expresó el intérprete de "Baby".

Cansado de las burlas y comentarios negativos en sus redes sociales, Justin Bieber dejó un contundente mensaje. "No saben nada de mi vida o de lo que es bueno para mí. Hailey es mi esposa y el hecho de que no te guste o la apoyes significa que no me apoyas a mí. Y si no me apoyas no eres un fan o una buena persona", dijo.

Justin Bieber ya no ama a Selena Gomez

El ídolo pop de 25 años descartó seguir enamorado de Selena Gómez, tal y como lo había dicho el 'hater' que llenó su Instagram con comentarios despectivos hacia su esposa.

Justin Bieber admitió que le tiene un gran cariño a la exchica Disney, pero aseguró que la única mujer en su vida actual es Hailey Baldwin.

“Amé y amo profundamente a Selena, ella siempre ocupará una parte de mi corazón, pero estoy totalmente enamorado de mi esposa. Ella es lo mejor que me ha pasado. Si esta es tu estúpida manera de llamar mi atención, te equivocaste. [...] Nunca respondo a mensajes como estos porque no me gusta dedicarles mi energía. Pero, esta es una respuesta a toda la gente inmadura que manda mensajes hirientes a Hailey como 'él siempre vuelve con Selena' o 'Selena es mejor para él'", concluyó.

Justin Bieber se aleja de la música

Recordemos que Justin Bieber también anunció que "se tomará un descanso de la música para enfocarse en "reparar algunos de los problemas más profundos que tengo".

"Recorrí toda mi vida de adolescente, y a principios de los 20, me di cuenta y, como ustedes probablemente vieron que no estaba contento en la última gira, no lo merezco y no se lo merecen, pagan dinero para venir y tener una "enérgico y divertido concierto de y no pude emocionalmente darles eso cerca del final de la gira", explicó el esposo de Hailey Baldwin.

"La música es muy importante para mí, pero nada está antes de mi familia y mi salud. Voy a volver con un álbum”, prometió el ídolo canadiense.