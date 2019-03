Ana María Polo conmueve a fans tras mostrar análisis de un nuevo cáncer

Ana María Polo no habría vencido el cáncer por completo. La conductora de 'Caso Cerrado' preocupó a sus fans al informar sobre sus nuevos análisis para despistar esta enfermedad que enluta a miles de familias de manera despiadada.

La Dra.Polo grabó un video para hablar sobre su salud y llevar tranquilidad en medio de los rumores que estuvieron circulando entorno a la enfermedad que venció hace tiempo. En 2003 a la conductora de 'Caso Cerrado' le habían detectado un cáncer en su mama derecha, del cual salió victoriosa; sin embargo, sus recientes chequeos de prevención han generado alarma en la presentadora.

De acuerdo con los resultados, Ana María Polo tendría un bulto en la mama izquierda, que afortunadamente resultó ser benigno.

"La semana pasada, mientras grabábamos aquí, yo estaba en un estado que no les puedo explicar: 'muertecita de miedo porque siguiendo mis propios consejos y el de los médicos, me hice mi mamografía anual el primero de marzo. Los que me siguen de cerca saben que padecí de cáncer de mama en el año 2003", se le oye decir a la presentadora de 'Caso Cerrado'.

Ana María Polo prosiguió narrando sobre los resultados de sus análisis: "Yo me hice una mastectomía radial del seno derecho y me quité los ovarios a los cuarenta y pico de años. Me hice un sin número de cosas para mantener el estado más positivo de la salud, sin tener focos en donde se pudiera presentar el cáncer. Pero me hago una mamografía rutinaria y me sale que tengo una masa en el seno izquierdo".

"Los médicos me dijeron que (la masa) era sospechosa y me tuve que hacer una biopsia. Y una biopsia es algo invasivo. Sentí un miedo inmenso, pero dije 'la vida va a continuar, pase lo que pase y si es cáncer, lo tendré que enfrentar igual que lo hice la vez pasada, con la misma valentía'", aseveró.

Con este mensaje, los seguidores de la conductora de 'Caso Cerrado' han quedado sumamente preocupados por su salud.

Sin embargo, Ana María Polo dejó un útil consejo de prevención oncológica para los millones de usuarios de redes sociales.

"Las mujeres y los hombres nos tenemos que tocar. Yo me toco, pero nunca me hubiera encontrado esa masa solo por tacto. Hay que hacerse los exámenes. Todavía no han descubierto la cura al cáncer, pero temprano todo tiene solución", manifestó la conductora de Telemundo.

Ana María Polo revela que tiene nuevo tumor cancerígeno