Angie Jibaja preocupó a sus seguidores de Instagram al compartir video donde muestra el daño que se hizo en el brazo tras intento de suicidio luego que perdiera custodia de sus hijos. Distintos personajes de la pantalla chica se mostraron alarmados por la impactante publicación de la también cantante.

Rodrigo González 'Peluchín' y Gige Mitre, conductores del programa 'Válgame Dios', se comunicaron vía telefónica con la popular 'Chica de los tatuajes' para conversar y saber los motivo por las cuales tomó la decisión de intentar matarse.

"Solo quiero aclarar que yo estaba bien, hice las cosas bien. El día que me interné fue por mi propia voluntad y estuve dos meses y estuve bien. Mi mensaje es: ¿por qué me quitan la custodia de mis hijos, si estoy haciendo las cosas bien?. Solo necesito a mis hijos", mencionó con la voz entrecortada Angie Jibaja en su defensa.

Mientras escuchaban a la popular 'Chica de los tatuajes', Rodrigo González y Gige Mitre no pudieron evitar mostrarse consternado por la actitud de la actriz, quien contó que no quiere volver a internarse, pues por haberlo hecho "me quitaron a mis hijos".

"No debe ser nada fácil que te quiten a tus hijos, pero escúchame tú sigues pensado que puedes poner condiciones a los profesionales. Sigues pensado que puedes hacer un tratamiento ambulatorio. Angie tu estado, nivel de dependencia y desequilibrio emocional que tienes no es como para que hagas un tratamiento ambulatorio", dijo algo alarmado 'Peluchín'.

En otro momento, el conductor de 'Válgame Dios' aconsejó a la modelo que se recupere, pues en la situación en la que se encuentra no es bueno para sus hijos, quienes por el momento se encuentran con un familiar cercano a la cantante.

"Nadie te ha quitado a tus hijos. Nos es bueno y saludable que tus hijos vean que tú todavía no estás encaminada en el camino tu recuperación. Entonces, si ellos van a estar mejor esperando un tiempo a que vuelvas y verte como la mamá que quieren ver, la jueza no te ha hecho un daño, sino que te está protegiendo a ti y a ellos. Tu hermana los tiene [a tus hijos] mientras tú te recuperas, qué suerte tienes de tener una familia y una hermana que puede hacer eso por ti", añadió Rodrigo González.

"Tienes que tomar conciencia que tú necesitas más ayuda, todavía no estás al 100%. Nadie te va a quitar a tus hijos. Tienes que tener algo de paciencia. Tus hijos te necesitan, pero bien", dijo Gige Mitre.

Angie Jibaja comparte en Instagram video de la lesión que se hizo en el brazo

Angie Jibaja publica mensaje en su Instagram Stories