Natti Natasha deja poco a la imaginación en su nuevo videoclip 'Obsesión' [VIDEO]

Natti Natasha al igual que sus colegas cantantes del género trap, Karol G, Becky G, se ha se ha consolidado como una de las más exitosas de los últimos tiempos, y eso es algo indiscutible, pues gracias a su talento ha logrado alcanzar la fama a nivel internacional.

La cantante dominicana acaba de lanzar un sensual videoclip con la canción 'Obsesión' que es parte del nuevo álbum “IlumiNATTI”, su primer álbum de estudio.El vídeo hasta el momento cuenta con 309.398 vistas.

Según la nota de prensa dirigida al publico, “A lo largo del videoclip, la dominicana los envuelve en un juego mental seducción, en el que los protagonistas no saben si es realmente Natti Natasha quien los cautiva personalmente o si definitivamente perdieron la cabeza y todo está en su imaginación”.

La intérprete de 'No me acuerdo' se aparece delante de ellos casi como un espejismo y al tener a la diva tan cerca, los tres se sorprenden y la contemplan. Al final, la artista desaparece sin dejar más que un pequeño rastro de que ha estado ahí delante de ellos.

Pero lo que sorprende a sus fans, es el vestido con transparencia que deja poco a la imaginación. Envuelta en rosas rojas y luego en la bañera lanza miradas provocativas desde donde seduce a su víctima.

Las reacciones a este sensual y atractivo audiovisual no han tardado en llegar y debajo de él se pueden leer comentarios en YouTube como: "Me encanta", "Eres única y el vivo reflejo de las mujeres dominando en un género musical casi exclusivamente de los hombres" o "Me tienes como un bobo con este vídeo no cabe más hermosura".

Aqui el videoclip oficial de 'Obsesión' - Natti Natasha