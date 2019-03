Milena Zárate "rescata" a su hermana tras pedido de auxilio por maltrato de su esposo [VIDEO]

Milena Zárate nuevamente es protagonista de un escándalo relacionado de su hermana, debido a que la cantante fue hasta la casa de Greysi con la intención de "rescatarla" tras haber sido víctima de presunta violencia por parte de Italo, su pareja sentimental.

La modelo fue captada por las cámaras de 'En Exclusiva' cuando acudió a la casa donde vive su hermana para sacarla del lugar; sin embargo, reveló que fue retenida contra su voluntad en una habitación, por ello tuvo que llamar a la policía con la intención de lograr liberarse y poner la denuncia por maltrato.

"Greysi me dijo 'Milena, venga que Ítalo me quiere matar. Le encontré unas conversaciones con unas viejas y él (Ítalo) agarró y empezó a pegarme. Yo estoy escondida en el baño porque él y la hermana me quieren pegar'", manifestó Milena tras hablar con su hermana antes de llegar a la casa.

"Es una costumbre de la hermana que siempre amenaza de muerte y yo soy testigo porque me han amenazado. Imagínate el nivel de violencia", dijo Milena, quien llegó a la vivienda y se enfrentó a la familia de Ítalo con la intención de sacar a su hermana de la terrible situación en la que se encontraba, ya que según la modelo, su vida estaba en riesgo.

“Fui a rescatar a mi hermana en una casa en Barrios Altos, ahí nos tenían cautiva junto a sus dos pequeños hijos. Nos impedían salir, eso llama secuestro porque estábamos retenidos contra nuestra voluntad. Por una ventana pedí ayuda a un policía, solo así escapamos", sentenció Milena Zárate.

Actualmente la cantante realizó una denuncia en la comisaría dejando en claro que esta situación no es una broma, ya que su vida estaría en riesgo ante las amenazas. "Temo por mi vida, mi hija, de mi hermana. Esto no es broma, me amenazaron de muerte, no puedo caminar tranquila tengo muchísimo miedo", indicó.