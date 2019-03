Ninel Conde habría pasado por cirugía plástica en el rostro [FOTOS]

Ninel Conde usó su cuenta de Instagram para compartir imágenes de lo que fue su viaje a París(Francia) sin imaginar que algunos usuarios le dejaran crueles mensajes en las que mencionan que su aspecto facial, pues notaron algunos cambios en sus facciones, por lo que consideran que luce casi 'irreconocible'.

"Diciendo hasta pronto! Recargada de energía; vamos de regreso con toda la buena actitud y agradecida con Dios por este tiempo en familia y en uno de mis lugares favoritos del mundo", fue el mensaje que escribió actriz de Telenovelas, quien compartió una fotografía donde se le observa ligeramente maquillada, sola, con una bebida en la mano y pensativa.

Y precisamente esta instantánea fue la que recibió mensajes negativos, pues algunos presumen que la actriz de Telenovela pasó por el quirófano, pero que el resultado no fue beneficioso, sino todo lo contrario, ya que "ahora ya no tiene las facciones originales", incluso la compararon con distintos personajes de la televisión y el mundo artístico. Mientras que otros, tras ver la imagen, solo atinaron a aconsejar a la popular 'Bombóm asesino' de no someterse a cualquier otro cambio estético.

"Ya no te reconozco, no me gusta. Te veías mejor antes", "Parece barba de bruja ya Ninel. Te veías muy bonita y natural cuando eras la no de Figueroa, ahora no gustas tanto, se te ven puras bolas en la cara, En muy buena onda te lo digo por que tus mismas compañeras del medio empiezan a reírse de ti", "Con todo respeto, cuidado con las cirugías. Están alterando mucho la cara, ya lo bonito se está transformando en algo raro", "Jaja, qué se hizo Se parece a Alejandra Guzmán", fueron algunos mensajes que dejaron algunos seguidores de la actriz de Televisa.



Foto que compartió Ninel Conde en Instagram

Usuarios comentan sobre el 'nuevo' aspecto facial de Ninel Conde

Ninel Conde: Los cambios de la sexy actriz mexicana