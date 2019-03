Actriz de 'Los Picapiedra' denuncia en libro que su padre la violó cuando era niña

La actriz Rosie O'Donnell, concoida por ser Betty Mármol en la película de 'Los Picapiedra', se confesó ante uno de los editores de la revista Variety, quien se encuentra afinando detalles de lo que será la publicación del libro "Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of The View". La estrella de Hollywood brindó detalles de los oscuros momentos que le tocó vivir cuando su madre falleció.

La revista People recogió las primeras impresiones de la actriz Rosie O'Donnell sobre su participación en el libro. Ella narró una traumática experiencia que le tocó vivir cuando era tan solo una niña. La estrella del cine denunció públicamente que su padre Edward Joseph abusó sexualmente de ella desde que era muy pequeña. Estos actos tuvieron fin cuando su madre murió y el hombre tuvo que llevar a sus hijos de otro compromiso a vivir con ellos.

"Todo empezó cuando era muy joven. Mi madre falleció, y terminó de una manera rara porque él tuvo que hacerse cargo de cinco niños. En el fondo, no es algo que me gusta contar. Por supuesto, eso te hace cambiar. Cualquier niño que es puesto en esa posición, especialmente cuando es alguien de la familia, te sientes completamente sin poder y atascado, porque la persona a la que deberías de contarle, es la persona que lo hace".

Recordemos que el caso de abuso sexual que cometió el padre de Rosie O'Donnell contra ella se dio a conocer cuando tenía su programa propio en los años 1996 hasta el 2002. En este libro, en el que participa, cuenta su historia por completo. Pese a que su progenitor ya no se encuentra con vida, ella hizo la denuncia para que las mujeres no se queden calladas.

Además, la violación la arrastró a un cuadro de depresión crónico, del cual se siente "afortunadamente controlada".

