Captan a Leonar León agrediendo a su pareja embarazada [VIDEOS]

Leonar León, ex pareja de Karla Tarazona, una vez más en el ojo de la tormenta luego que fuera visto discutiendo con su actual pareja, quien se encuentra, en la plena calle. El programa 'Válgame Dios' mostró el video del momento preciso en que el cantante muestra el lamentable comportamiento contra su pareja Olenka Cuba, quien tiene 8 meses de gestación.

En las imágenes se observa al cantante agarrando del cuello a su pareja embarazada cerca a la pista e intentando detenerla jalonéandole de la mano. Un peatón, testigo de la escena, se acercó a la ex pareja de Karla Tarazona para reclamar el por qué trata de esa manera a su mujer, pero el cantante no manifestó ninguna palabra. Pero quien dejó en evidencia que la discusión llegó a superar los límites fue Olenka Cuba, quien ante el reclamo del peatón testigo de la pelea gritó llorando "yá".

Ante estas polémicas imágenes, Leonar León se comunicó con el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre para manifestar su versión de los hechos, asegurar que desde hace tiempo no bebe alcohol y enviar las disculpas públicas a su pareja Olenka Cuba por la actitud que tuvo contra ella en la calle.

"Cuando veo estas imágenes me genera vergüenza por las actitudes que he tenido que se dio una juguería. No me voy a justificar, soy consciente, lamento los que ha sucedido. No suelo comportarme de esa manera, ese día se me escapó de las manos. Le pido las disculpas del caso a mi pareja y a todas las mujeres que se han visto afectadas", señaló Leonar Léon.

Karla Tarazona, quien estuvo como panelista en el programa 'Válgame Dios', recordó el tiempo en que fue pareja del cantante y reveló que uno de los mitivos por las que decidió poner fin a su relación fue porque también sufrió agresión.

"Yo lo único que pienso es en mis hijo, no quiero que mis hijos vean eso. Cuando yo me separé de él fue por mi hijos porque no quería que vean esto o hagan esto. Lo que me pasó ya logré superarlo con ayuda, pero te imaginan la responsabilidad que tienen mis hijos. No quiero que a mis hijos me lo señalen", dijo entre lágrimas la ex conductora de televisión.