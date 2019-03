Angelique Boyer, recordada 'Vico', sorprende cantando canción de 'RBD' [VIDEO]

Algunos la recuerdan por la telenovela 'Teresa', en la cual conoció a su actual pareja Sebastián Rulli, pero la mayor parte de jóvenes y adolescentes la conocen por su participación en 'Rebelde'. Ella es Angelique Boyer, la recordada 'Vico', estudiante, en ficción, del Elite Way School e inseparable compañera de Mia Colluci.

Es precisamente por su participación en 'Rebelde' que la actriz mexicana fue noticia en los últimos días, debido a la interpretación que hizo de una de las canciones más recordadas del programa. El hecho está registrado en Youtube y ha sido compartido por los todavía seguidores de esta popular telenovela de Televisa.

El pasado viernes, Angelique Boyer asistió al programa matutino 'Hoy' como invitada junto a diversos artistas de México. Luciendo una cabellera dorada, de color similar al de su papel en la serie 'Rebelde', la pareja de Sebastian Rulli fue parte de una secuencia llamada 'Canta la palabra'.

Allí, cada participante debe buscar una canción que contenga la palabra que se le da y cantarla. Tal como se registra en el video Youtube, grande fue la sorpresa cuando le pidieron que cantara una canción que incluya '"ayer" entre sus líneas y decidiera cantar la canción 'Rebelde'.

La recordada 'Vico' incluso se animó a hacer algunos pasos de la popular coreografía de la canción 'Rebelde', la cual simbolizó la creación oficial de la banda mexicana 'RBD'. Su interpretación le permitió hacer un punto dentro del duelo karaoke en el programa 'Hoy'. Como era de esperarse, su participación dentro del programa causó mucha nostalgia entre los seguidores del programa protagonizado por Anahí, Alfonso Herrera, Maite Perroni, entre otros. Muchos recordaron su papel como 'Vico' y los episodios en los que participó, desde sus diversas facetas.

Ai que linda! Angelique Boyer ANGIE cantando Rebelde 💕



Que nostalgia! ❤



Y soy rebelde

Cuando no sigo a los demás

Y soy rebelde

Cuando te quiero hasta rabiar

Y soy rebelde

Cuando no pienso igual que AYER

Y soy rebelde

Cuando me juego hasta la piel pic.twitter.com/o1yYBnLxEU