Rodrigo González 'trollea' a Stephanie Valenzuela en vivo [VIDEO]

Rodrigo González invitó a Stephanie Valenzuela al set del programa 'Válgame Dios', donde presentaron su viodeclip del tema 'Fría'. El presentador preguntó el por qué del título de la canción y la respuesta de la modelo fue blanco del sarcasmo del popular 'Peluchín'.

"Estabas con un novio, que según me enviaron unas fotos, era un moreno bien grande, bien millonario, que te patrocinaba, según tu propia mejor amiga", indicó Rodrigo González tras presentar la nota del tema 'Fría' de, ahora, Tefy Valenzuela.

Rodrigo González intentó sacarle algunas respuestas de sobre su vida privada a Stephanie Valenzuela , pero la cantante evadió cada una de las preguntas del conductor de 'Válgame Dios', porque la 'chica twerking' solo estaba para promocionar su canción 'Fría'.

Stephanie Valenzuela agradeció a los medios de comunicación por promocionar su reciente tema y explicó el por qué eligió el nombre para esa canción.

"Fría, porque es que ya me he vuelto fría, estoy diferente, ya no estoy como antes: más atolondradita, más así....Ahora estoy más fría, más calculadora, más...ya no puedo ser la misma tonta de antes", explicó la 'chica twerking' en el programa 'Válgame Dios'.

En tanto, Rodrigo González aprovechó el momento para replicar con sarcasmo la argumentación de la polémica modelo.

"Ahora estoy más fría y calculadora....ese es el titular, Stephanie Valenzuela: 'Ahora soy más fría y calculadora', y la gente va decir:' Más....'", expresó el popular 'Peluchín'.

Fiel a su estilo, Rodrigo González preguntó por los lujos que le daba el novio de Stephanie Valenzuela y esta le sorprendió con su respuesta: "Obvio pues, imagínate.......".

Rodrigo González 'trollea' a Stephanie Valenzuela en vivo