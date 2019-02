Melissa Loza: así era el modo de operar de su novio antes del arresto [VIDEO]

La modelo Melissa Loza continúa en el ojo de la tormenta, debido a que su madre reveló lamentables detalles de su actual pareja, a quien acusó de mantener "secuestrada" a su hija y hacer que "consuma drogas". Hoy, nuevas pruebas hunden a la actual pareja de la modelo, quien fue detenido por la policía antidrogas mientras se realizan los peritajes pertinentes.

La mamá de la exintegrante de 'Esto es Guerra' reveló que no veía a su hija desde Año Nuevo y acusó directamente a Juan Diego Álvarez de ser el culpable de lo sucedido, además dejó en claro que él es culpable de alejar a su hija de su trabajo en el reality, ya que tomó el poder de su carrera como su mánager.

Durante la emisión del último programa de Magaly Medina se difundieron unas capturas de un grupo de WhatsApp, donde el presunto microcomercializador de drogas ofrecía el producto a las personas que integraban la conversación, revelando detalles en imágenes y el costo para adquirirlo.

"Llega esta maravilla en dos horas confirmado", se lee en una de las capturas de pantalla. "Atentos, 60 gramos a 500 soles", se aprecia en otra de las imágenes compartidas por el programa de Magaly Medina de la noche del 26 de febrero.

“Es una persona cercana a nosotros. Trafica droga, me la tiene enferma (a Melissa Loza), me la tiene secuestrada prácticamente. No veo a mi hija. No la veo desde Año Nuevo, donde tuve la valentía entrar a la casa de ellos que alquilaron en Chimbote, en Tortugas. Entré y fui directamente a la mochila de él y encontré un kilo de marihuana”, reveló la mamá de la modelo.