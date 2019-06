Melissa Loza responde a su madre tras decir que se droga [VIDEO]

La noche del último martes, la madre de Melissa Loza, María Guadalupe Vigil aseguró en el programa ‘Magaly TV, la firme’ que su hija consume drogas por culpa de su pareja Juan Diego Álvarez, quien horas antes fue detenido por la Dirandro.

La mamá de las hermanas Loza dijo que su hija estaba "secuestrada" por su pareja. Además la señora acusó a Juan Diego Álvarez de ser "drogadicto" y "delincuente".

"Ella es una chica deportista, sana, jamás ha probado drogas", indicó preocupada María Guadalupe Vigil.

Ante tales acusaciones en el espacio de espectáculos de ATV, Magaly Medina preguntó: "¿A usted le consta que él le daba droga a ella?", a lo que Juan Diego respondió. "Obvio, si yo lo vi en la casa. En un momento que cruzó con ella también los vi a los dos. Y no es mi hija pues, ella nunca se había compartido de esa manera".



María Guadalupe reveló que la actual pareja de Melissa Loza era una persona cercana a la familia, pero que nunca imaginó que él andaba por mal camino. "[¿Era cercano a nosotros?] Sí claro, sin imaginarnos que podía actuar así, trafica droga. No veo a mi hija, no comparto con ella momentos lindos prácticamente desde Año Nuevo", añadió indignada la mujer.

Como era de esperar, el programa de espectáculos ‘Válgame Dios’ siguió con el tema. Una de las reporteras logró comunicarse con la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ y esta no se quedó callada.

Reportera: Melissa, te estaba llamando por lo que había pasado ayer con tu mami

Melissa Loza: Ahorita solo voy a enfocarme en mi hija

Reportera: ¿Melissa, tú estás bien anímicamente?

Melissa Loza: Sí, más fuerte que nunca

Hija de Melissa Loza rompe en llanto por acusaciones sobre su madre

Flavia Ramos, la única hija de Melissa Loza, no soportó que su abuela asegure a nivel nacional que la chica reality se droga junto a su novio Juan Diego Álvarez, quien fue detenido por la Dirandro al ser acusado de extorsión y tráfico de sustancias prohibidas.

El exfutbolista Roberto Martínez se comunicó con Magaly Medina para criticar la actitud de María Guadalupe Vigil y para revelar que la hija de Melissa Loza estaba al borde del llanto por las acusaciones sobre su madre.

“Tengo a Flavia (Ramos) en el teléfono, privada en llanto viendo a su abuela, sea verdad o mentira. Sea lo que sea, hablando porquería y media”, expresó furioso el referente crema.



“Tengo a su nieta privada en llanto. No solamente por todo lo que está pasando, sino porque está sentada ahí (su abuela). Me da vergüenza mirarte (María Guadalupe). Ella ha vivido de Melissa durante mucho tiempo, años de años... ¿Su madre puede salir hablar que a su hija (Melissa) le dieron droga?, ¿que el tipo (Juan Diego) tenía una relación homosexual?, ¿teniendo una nieta puede decir eso?”, preguntó Roberto Martínez.

