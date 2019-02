Yalitza Aparicio fue el centro de atención en la alfombra de los Oscar por su look

Yalitza Aparicio está en los ojos del mundo luego de su actuación en la película “Roma” del mexicano Alfonso Cuarón. La docente de 25 años llegó a la alfombra roja de los premios Oscar 2019, celebrada en el Teatro Dolby de Los Angeles, Estados Unidos, con un atuendo elegante y sobrio para estar presente en la gala. Sorprendió a los asistentes y los especialistas de la moda, pues ellos consideran que la estrella mexicana acertó con su atuendo.

La nominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar no dudó en posar para las cámaras de los fotógrafos y deslumbrar con su belleza. Las redes sociales inundaron de imágenes de Yalitza Aparicio, quien llega por primera vez a la gala con una nominación en su primera aparición en una cinta de Netflix. Además, es la primera mujer con ascendencia indígena en ser nominada a un Oscar.

La mexicana no llegó sola a la alfombra, sino con Marina de Tavira con quien comparte escenas en “Roma”. Yalitza Aparicio vistió un atuendo largo de color verde jade con pedrería, lo que hacía más elegante su presencia en la alfombra. El cabello lo llevó suelto y el color azabache de su cabellera atenúa bien la alfombra roja de los Oscar 2019. El maquillaje fue muy natural y sobrio.

Por su parte, Marina de Tavira lució un clásico vestido rojo sin tirantes, también de tul. Los pendientes largos fueron un accesorio perfecto para su look pues no llevó un collar por el contrario sus hombros descubierto le pusieron el toque sensual.

La oaxaqueña arribó al teatro acompañada de su mamá, Margarita, quien e el pasado fue empleada doméstica, el último viernes para así estar a la gala que se celebra en el Teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos.



Medios internacionales entrevistan a Yalitza tras su presentación en los Oscar

Rechaza propuesta

Su nominación en la categoría mejor actriz, que la convierte en la primera mexicana en recibir esa distinción luego de Salma Hayek, la ha colocado automáticamente en la mira de varios estudios y productores. Pese a que en su gran mayoría de intérpretes aprovechan el momento para firman diversos contratos, Yalitza Aparicio prefiere evaluar los proyectos y tomar la mejor decisión.



"He tenido muchas ofertas", indicó Yalitza Aparicio en conversación con el portal ET Online. "Pero por culpa del momento que estoy viviendo no he podido comprometerme con nada en concreto porque quiero estar segura de que podré centrarme en ello", indicó.