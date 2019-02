Oscar 2019: Sigue el minuto a minuto de la entrega de premios [VIDEO]

Como todos los años, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood presenta una edición más de los Premios Oscar 2019, cita que reconoce lo más destacado del séptimo año.

Con 24 categorías a premiar este año, la gala se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Recuerda que puedes seguir todos los pormenores de la gala a través de LaRepública.pe mediante este link (Aquí)

La ceremonia será transmitida para Latinoamérica vía TNT. Si eres de Estados Unidos, podrás disfrutarla via ABC. La Alfombra roja y la Lista Completa de ganadores EN VIVO Y EN DIRECTO podrás conocerla a través de La República.

SIGUE EN VIVO LA TRANSMISIÓN

Hogar y canal para ver los Oscar 2019

El evento será el próximo domingo 24 de febrero a las 8:00 p. m. en Perú. Los galardones serán entregados en el Dolby Theatre en Hollywood (Kodak Theatre). Conoce en esta nota qué canales transmitirán los premios Oscar 2019.

¿A qué hora son los Oscar 2019?

Premios Oscar 2019 horarios en Latinoamérica



México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador: 7:00 pm.

Ecuador, Colombia, Panamá: 8:00 pm.

Estados Unidos - Los Ángeles: 5:00 pm. (ET) / 09:00 pm. (PT)

Estados Unidos - Nueva York: 8:40 pm. (ET) / 12:40 am. (PT)

Rep. Dominicana, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 9:00 pm.

Paraguay: 10:00 pm.

Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile: 9:00 pm.

LISTA COMPLETA DE GANADORES A LOS PREMIOS OSCAR 2019

Los Oscar 2019 se realizan la noche de hoy y las 24 categorías ya tienen a sus nominados. Aquí te contaremos EN DIRECTO cuales son los ganadores a los Premios Oscar a partir de las 20 horas:

1 Mejor actor de reparto

2 Mejor actriz de reparto

3 Mejor diseño de vestuario

4 Mejor edición

5 Mejor banda sonora

6 Mejor corto de animación

7 Mejor película corta de acción real

8 Mejor edición de sonido

9 Mejor mezcla de sonido

10 Mejor actor

11 Mejor actriz

12 Mejor película de animación

13 Mejor fotografía

14 Mejor dirección

15 Mejor documental

16 Mejor cortometraje documental

17 Mejor película en lengua extranjera

18 Mejor maquillaje y peinado

19 Mejor diseño de producción

20 Mejores efectos especiales

21 Mejor guión adaptado

22 Mejor guión original

23 Mejor canción

24 Mejor película