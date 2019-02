A 52 años de su nacimiento, recordamos las 10 canciones más famosas del icónico líder de Nirvana [VIDEOS]

Kurt Cobain, el exvocalista de Nirvana, hubiese cumplido 52 años este 20 de febrero; sin embargo, una fatídica decisión lo llevó al suicidio el pasado 5 de abril de 1994.

Tras apuntarse en la cabeza y disparar una escopeta, Kurt Cobain perdió la vida inmediatamente en su casa de Seattle en Estados Unidos, dejando un gran vacío en el mundo de la música y el grunge.

Este hecho, lejos de borrar su nombre de la historia del grunge, lo catapultó como una leyenda musical cuya influencia traspasa las barreras del tiempo.

¿Por qué el legado de Kurt Cobain no muere a más de 20 años de su partida? Aquí te dejamos las 10 canciones más famosas del cantante de grunge e icónico líder de Nirvana.

10. Heart Shaped Box / In Utero (1993)

La canción de Nirvana, 'Heart-shaped Box' fue elegida como primer sencillo en el Reino Unido y su éxito se debe a que fue la más reproducida en las estaciones de radio.

El videoclip estuvo bajo la dirección de Anton Corbjin, conocido por realizar 'Personal Jesus' de Depeche Mode y dirigir la cinta 'Control' de Joy Division.

Según el biógrafo oficial de Kurt Cobain, Michael Azerrad, la canción refleja las adicciones de Courtney Love, aunque el exvocalista haya dicho que estuvo inspirada en niños con cáncer.

9. Breed / Nevermind (1991)

Una de las canciones más famosas de Nirvana es 'Breed', una producción con sonidos crudos y toques de punk. La voz desgarradora de Cobain y el poder de Dave Grohl en la batería hacen que la canción sea considerada una de las mejores piezas del mítico disco 'Nevermind'.

Originalmente el tema se llamaba 'Immodium'.

8. You Know You’re Right / Nirvana (2002)

La canción, además de ser una de las más famosas de Nirvana también fue una de las más disputadas. 'You know you're Right' fue escrita en 1993 y grabada un año después en un estudio; sin embargo, salió a la luz en 2002, ocho años después de la muerte de Kurt Cobain.

La publicación del tema envolvió en una batalla legal a Courtney Love y Grohl con Novoselic, integrantes de Nirvana. Love quería que la canción saliera en un disco y canción extra, y no en un box set. Al final, la difusión se realizó de la manera propuesta por Courtney Love.

7. Negative Creep / Bleach (1989)

Con una temática sobre el consumo abusivo de las drogas y el odio, 'Negative Creep' es una de las canciones más famosas y pesadas de Nirvana.

6. The Man Who Sold the World

La canción fue compuesta e interpretada por David Bowie en 1970; sin embargo, es considerada una de las más conocidas de Nirvana desde que la agrupación grunge la versionó en 1993 para el programa MTV Unplugged.

A pesar de no ser una canción propia, recibió gran aceptación en las estaciones de radio de rock alternativo y figura como una de las más reproducidas en canales de televisión musicales como MTV.

5. Come As You Are / Nevermind (1991)

La canción que no era del agrado de Kurt Cobain terminó por convertirse en una de las más famosas a nivel mundial.

'Come as you are' de Nirvana debe su éxito al mensaje que transmite: ser quien quieras ser sin importar cómo te ven.

Una de las polémicas en torno a esta canción se originó debido al parecido a 'Eighties' de Killing Joke.

4. Lithium / Nevermind (1992)

Las canciones más famosas de Nirvana, por lo general provienen del álbum 'Nevermind'. Este es el caso de 'Lithium', el tercer sencillo del mítico disco.

La canción escrita por Kurt Cobain relata la experiencia de un hombre que acude a la religión en medio de impulsos suicidas.

'Lithium' alcanzó el puesto 64 en el 'Billboard Hot 100' de Estados Unidos y el número 11 en los singles de Reino Unido.

3. Rape Me / Nevermind (1991)

Fue escrita por Kurt Cobain en 1991 y se convirtió en una de las canciones más recordadas de Nirvana por su corte violento y controversial.

El título traducido en español ('Viólame), generó rechazo en los grupos feministas; sin embargo, Kurt Cobain refirió en varias entrevistas que se trataba de una canción antiviolación, pues según la letra un hombre viola a una mujer, pero es enviado a la cárcel, donde también es violado.

2. About A Girl / Bleach (1989)

Es la tercera canción del álbum debut 'Bleach' de 1989 y está inspirada en Tracy Marander, exnovia de Kurt Cobain con quien mantenía una relación tormentosa.

La canción habla sobre la fracturada relación de la pareja, causada porque Cobain se negó a buscar trabajo, o a compartir tareas de limpieza en su apartamento. El tema se hizo conocido en el MTV Unplugged y se convirtió en una de las canciones más famosas de Nirvana..

1. Smell Like Teen Spirit / Nevermind (1991)

'Smell Like Teen Spirit' es la primera canción del álbum 'Nevermind' y el más conocido de Nirvana.

Marcó un hito en la música debido a que captó la atención de todos los adolescentes a nivel mundial, quienes pusieron sus ojos en Nirvana y el movimiento grunge.

El sonido está inspirado en la música de Pixies y es considerado el himno de la Generación X.