Instagram: Carla García reveló que se sometió a una operación en el busto [FOTO]

A través de su cuenta oficial de Instagram, Carla García decidió resolver algunas dudas de sus seguidores por lo que activó la opción de preguntas y respuestas de la red social.

Una de las preguntas tenía relación con su pasado: "Si pudieras regresar el tiempo ¿qué harías diferente esta vez?", escribió un usuario.

La mejor amiga de Beto Ortiz no dudó en responder la interrogante y aprovechó de hacer una revelación. "No me hubiese hecho una estupidísima y mala reducción de busto. En ese momento era vital para mí y el resultado no me hizo nada feliz", señaló Carla.

La respuesta estuvo colgada solo una horas, pues la hija de Alan García decidió retirla, pero mantuvo otras preguntas de sus seguidores, se desconoce la razón por la que Carla eliminó de sus historias dicha pregunta. Sin embargo, esta sería la primera vez que habla sobre la operación en mención.

Carla García celebra hoy su cumpleaños por lo que compartió una fotografía de ella con una copa en la mano y la acompañó de un 44, los años que está cumpliendo. Algunos de sus seguidores se han pronunciado en la instantánea: "Feliz cumpleaños Carlita, toda la felicidad del mundo para ti , que se cumplan todos toditos tus sueños", "Feliz cumpleaños Carla. Mis mejores deseos, un abrazo", "Feliz cumpleaños Carla, que la pases genial en unión de toda tu familia y amistades" y "Feliz cumpleaños. Que sea un lindo día", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.