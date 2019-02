Lucho Cáceres lanza crueles comentarios contra Milagros Leiva [VIDEO]

El nombre de Milagros Leiva se convirtió en tendencia el último miércoles 6 de febrero debido a su polémica entrevista con Luis D' Angelo, el representante de la Asociación de Motociclistas del Perú.

Cuando la conductora de ‘ATV Edición Matinal’ no quiso debatir más con Luis D' Angelo, ella pidió a la producción del noticiero que corten la entrevista que se dio en el marco de la iniciativa de la Municipalidad de Miraflores que propone a que dos personas no puedan circular en una moto lineal. Esto a raíz del reciente asalto y balacera en el Parque Kennedy del mencionado distrito.

Antes de su polémica decisión, Milagros Leiva llamó "querido" a Luis D' Angelo y este no se quedó callado. "No soy tu querido, lamentablemente", expresó el representante de la Asociación de Motociclistas del Perú.



La frase del empresario generó que la periodista de ATV se indigne en vivo. "¿Perdón? ¿Qué ha dicho? Por favor, levanta a este prepotente, no lo puedo escuchar más”, pidió la periodista antes de que el hombre desaparezca de la señal de ATV.



“Tú no eres mi querido, qué te pasa irrespetuoso. ¿Qué le pasa a esta gente matonezca? ¿Qué quieres? Caricaturizar a una mujer. Yo estoy defendiendo el derecho de la gente a vivir", se defendió la comunicadora.

Si bien algunos aplaudieron la acción de Milagros Leiva, la mayoría de los comentarios que aparecieron en redes sociales con su nombre fueron negativos. Uno de los famosos que criticó duramente a la periodista fue el actor Lucho Cáceres.

Vía Facebook, el intérprete peruano utilizó duras palabras para referirse a la figura de ATV. “Milagritos ‘ñoña’ Leiva representa todas las taras del periodismo, no escucha, agrede, es prepotente, amarillista, malcriada, desinformada, disforzada y alaracosa”, expresó el actor.

Lucho Cáceres también cuestionó a la comunicadora por su forma de comportarse en televisión. “Por momentos pareciera estar conduciendo un reality o un programete de espectáculos, el tonito que usa se aleja mucho de la calma y sobriedad con que deberían de tocarse los temas que aborda y se acerca más a la pataleta y al berrinche de una mocosa engreída”, añadió en Facebook.

El actor de “De vuelta al barrio” aseguró que Milagros Leiva no se comporta de acuerdo a su edad. “Esa descalibrada ‘indignación’ que muestra me recuerda al niño que le roban los sanguches de la lonchera en el colegio, es tan genuina como la capacidad intelectual de un fujimorista.Me parece extraño que no use pilis milis en la cabeza, que no tenga chupete y entre saltando y diciendo unzequi, unzequi a su programa. Milagritos ‘ñoña’ Leiva se acerca más a una caricatura que a la periodista que pretende ser”, concluyó.