Hija de Alan García cuestiona a Leiva por su falta de paciencia

El nombre de Milagros Leiva volvió a aparecer en las redes sociales de manera avasallante. La mayoría de los comentarios estuvieron basados en su entrevista con el representante de la Asociación de Motociclistas del Perú.

La periodista de ‘ATV Edición Matinal’ no quiso debatir más con Luis D' Angelo y cortó la entrevista que le hizo el último miércoles 6 de febrero, en el marco de la iniciativa de la Municipalidad de Miraflores que propone a que dos personas no puedan circular en una moto lineal. Esto a raíz del reciente asalto y balacera en el Parque Kennedy del mencionado distrito.

En medio de la tensa entrevista, Milagros Leiva llamó "querido" a Luis D' Angelo y este rápidamente le dijo: "no soy tu querido, lamentablemente".



La frase del representante de la Asociación de Motociclistas del Perú generó que la periodista se indigne en vivo. "¿Perdón? ¿Qué ha dicho? Por favor, levanta a este prepotente, no lo puedo escuchar más”, dijo antes de que el hombre desaparezca de las pantallas de ATV.

“Tú no eres mi querido, qué te pasa irrespetuoso. ¿Qué le pasa a esta gente matonezca? ¿Qué quieres? Caricaturizar a una mujer. Yo estoy defendiendo el derecho de la gente a vivir", dijo indignada la comunicadora.

Tras la tensa discusión entre Milagros Leiva y su entrevistado durante programa en vivo, usuarios de Twitter, entre ellos la hija de Alan García, dejaron crueles comentarios contra la periodista.

“No soy periodista pero me parece que si pierdes la paciencia tienes que calmarte y no levantar del aire al entrevistado con el que no puedes. Eso es trampa. #digonomas”, expresó Carla García.

Milagros Leiva se pelea con entrevistado en ATV

Milagros Leiva protagonizó fuerte discusión con Luis D' Angelo cuando abordaron el tema de la delincuencia y prohibición de circulación de dos personas en una moto.

"Todo lo que has dicho no es cierto. Carece de fundamento. Para dar opinión hay que tener conocimiento de causa. Estamos haciendo un mundo demasiado grande de problema que parece más grave de lo que es", dijo el entrevistado luego de escuchar a la periodista hablando sobre el tema.

Ante estas declaraciones del representante de la Asociación de Motociclistas del Perú, la periodista de ATV le respondió de manera airada a su entrevistado.



"Me estás ofendiendo todo el rato diciendo que yo soy una desinformada. No me importa que me trolees. ¿Por qué no es viable (la propuesta de la Municipalidad de Miraflores)? ¿Porque tú lo dices? ¿Porque tú tienes tu moto y no robas?", preguntó la conductora de televisión.