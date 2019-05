Instagram: Las 10 fotos más tiernas de Cristiano Ronaldo y sus hijos [FOTOS]

Cristiano Ronaldo cumple 34 años hoy 5 de febrero. Su esposa, Georgina Rodríguez, fue una de las primeras en felicitarlo mediante un video que subió a su cuenta de Instagram, donde se ve al delantero de la Juventus junto a uno de sus hijos jugando con una pelota de fútbol.

El ganador del Balón de Oro ha contado que desea tener 7 hijos porque considera que ese es su número de la suerte, el cual lleva en su camiseta y figura en el numerónimo con el que se identifica: CR7.

Aunque aún no ha concretado este deseo, el futbolista portugués puede asegurar que se encuentra cerca de lograrlo, ya que hasta el momento tiene 4 hijos: Cristiano Jr. de 6 años, los gemelos Mateo y Eva de un año, y Alana Martina de un año también.

Conoce un poco más sobre la curiosa forma en la que nacieron los hijos de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Jr.

En julio del 2010, tras la eliminación de Portugal de la Copa Mundial Sudáfrica 2010, Cristiano Ronaldo anunció en sus redes sociales el nacimiento de su hijo Cristiano Jr., quien ya contaba con algunas semanas de nacido.

En el comunicado detalló que la madre de su hijo prefirió mantener oculta su identidad y que el pequeño estaría bajo su tutela.

"Es con gran alegría y emoción que informo que me he convertido en padre de un niño. Como acordamos con su madre, quien prefiere mantener su identidad secreta, mi hijo estará bajo mi tutela exclusiva", aseguró hace 9 años.

Debido a que en ese momento, el exjugador del Real Madrid se encontraba en una relación con Irina Shayk, se pensó que ella sería la madre del pequeño Cristiano Jr.

Sin embargo, Katia Aveira, hermana del futbolista portugués, manifestó en el 2011 que la madre de Cristiano Jr. "está muerta" y que "no hay ninguna mujer llamándole. No hay madre, ni llamadas telefónicas, ni nada. Su madre está muerta. El bebé no tiene madre".

Sobre esto, Cristiano Ronaldo aseguró que le contará la verdad a su primer hijo cuando este sea mayor.

Cristiano Jr. fue criado por la madre de Cristiano Ronaldo durante sus primeros años. La hermana del jugador portugués dijo que forma tajante que el pequeño es de su familia. "No voy a decir cómo llegó a nosotros, pero garantizo que es el hijo de mi hermano, mi sobrino, de nuestra sangre. Su madre es mi madre, la persona que se encarga de él 24 horas al día", ha insistido Katia.

Actualmente es la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, quien se hace cargo del pequeño.

Lo último que se supo sobre la verdadera madre de Cristiano Jr. es que sería una estudiante británica de 20 años. El diario británico Daily Mirror contó que Cristiano Ronaldo habría hecho firmar un contrato para que la supuesta madre no revele su identidad a su familia. Se especula que pudo haber pagado más de 11 millones de euro.

La hermana de Cristiano Ronaldo aseguro que su primer hijo "es lo más importante" en la vida del futbolista.

Mateo y Eva

Cristiano Ronaldo se perdió el partido que la selección de Portugal jugaba para ocupar el tercer lugar en la Copa Confederaciones por el viaje que hizo para conocer a sus hijos gemelos: Eva y Mateo.

Ambos nacieron por gestación subrogada en junio del 2017. La historia sobre cómo llegaron al mundo los gemelos es igual de misteriosa que la del hijo mayor de Cristiano Ronaldo.

El año pasado, la familia del futbolista organizó una fiesta para celebrar el primer año de Eva y Mateo. Cristiano Ronaldo no pudo asistir.

"Felicidades a nuestros amores Eva y Mateo en su primer añito de vida. Somos los papás más afortunados del mundo. Sois la perfección de nuestros días. Una bendición", felicitó a los pequeños Rodríguez en su cuenta de Instagram, en la que contó además la ausencia de Cristiano en la fiesta: "Hemos extrañado mucho hoy a papi que está con la selección de Portugal preparando el Mundial. Te amamos, papi", fue el comentario de Georgina Rodríguez.

Alana Martina

El pasado 12 de noviembre, la hija de Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez nació. Su novia argentina fue la que publicó una fotografía comunicando este acontecimiento a sus seguidores.

"¡Alana Martina acaba de nacer! Tanto Geo como Alana están muy bien. Estamos todos muy felices”, escribió en su cuenta de Instagram el futbolista portugués.

El primer nombre de la hija de Cristiano Ronaldo fue elegido por él, mientras que el segundo por Georgina.

La novia del delantero de Juventus publicó el siguiente mensaje por el primer año de su pequeña: “El día 12-11-17 nació la pequeñita de la casa. Hoy Alana Martina cumple un año de vida. Un año lleno de amor y felicidad. Una bendición

más en la maravillosa familia que hemos construido con tanto amor. Somos afortunados, estamos bendecidos por Dios y muy agradecidos con él por lo que tenemos en la vida. Gracias a todos por vuestro apoyo siempre, el cariño que nos

demostráis y por las felicitaciones tan lindas para Alana. Muchos cariños y mucho amor para vosotros”.