Super Bowl 2019 EN VIVO: Maroon 5 se presentó en el show de medio tiempo

New England Patriots viene derrotando 10 a 3 a Los Angeles Rams. Faltan 7 minutos para el final.

Maroon 5 compartió en su red social parte de su presentación EN VIVO en el Super Bowl 2019:

Arrancó el cuarto cuarto del Super Bowl 2019 EN VIVO

Culminó el tercer cuarto del Super Bowl 2019. Los Angeles Rams vs. New England Patriots empatan 3 a 3.

Los Angeles Rams le empata el marcador a New England Patriots con gol de campo.

Revive la presentación de Maroon 5 en el Super Bowl 2019

Inició el tercer cuarto del Super Bowl 2019

Comenzó el tercer cuarto entre Los Angeles Rams vs. New England Patriots.

Maroon 5 en el Super Bowl 2019

Maroon 5 ya se presenta en el Super Bowl 2019. Gran recibimiento del público. Este el set list de la presentación:

-The big game

-This love

-Sicko Mode

-Girls like you

-She will be loved

-The way you move con Big Boi

-Sugar

-Moves like Jagger

El publico enloquece con She will be loved.

Capitana Marvel: estreno trailer en la Super Bowl 2019

Además del espectacular concierto de Maroon 5 en el Super Bowl 2019, se presentó un nuevo trailer de la película Capitana Marvel. El largometraje que se estrenará en marzo sigue la línea temporal de Los Vengadores.

Culminó el segundo tiempo. New England Patriots vencen 3 a 0 a Los Angeles Rams. Ya viene Maroon 5.

A solo 2 minutos de que culmine el segundo tiempo, Maroon 5 envió un mensaje alusivo. Falta poco para que inicie su presentación en el Super Bowl 2019 .

La banda Maroon 5 volvió a dejar un mensaje de Twitter a sus fans. En su publicación mencionan que ya están a solo a un tiempo de entrar al escenario.

Los New England Patriots son los primeros en abrir el marcador en el Super Bowl 2019.

Game of Thrones: estreno trailer en la Super Bowl 2019

Muchos fans esperaban el trailer de la octava y última temporada de Game of Thrones (juego de tronos), pero en el Super Bowl se mostró un spot publicitario de la cerveza Bud Light ambientada en el mundo creado por George R. R. Martin.

Inició el segundo tiempo del Super Bowl 2019 entre Los Angeles Rams vs. New England Patriots.

Culminó el primer cuarto del Super Bowl 2019 entre Los Angeles Rams vs. New England Patriots sin abrirse el score.

La banda de pop rock Maroon 5 dejó un mensaje corto en su cuenta de Twitter sobre su presentación en el Super Bowl: "Próximamente" se lee en la publicación en referencia al concierto que darán en breve.

Avengers: Endgame: estreno trailer en la Super Bowl 2019

Un nuevo avance de Avengers: Endgame se presentó en el Super Bowl 2019. En el video se puede ver a los superhéroes sobrevivientes del ataque de Thanos preparándose para luchar por la salvación del mundo.

Arrancó la final de la NFL entre Los Angeles Rams vs. New England Patriots.

Previo al inicio del encuentro, se rindió homenaje al activista que luchó por el derecho de los afroamericanos Martin Luther King. Su hija Bernice King fue invitada especial. Como música de fondo sonó la canción Glory de John Legend y el rapero Common. La canción trata precisamente sobre el tema y fue utilizada en la película biográfica de Luther King, Selma.

"La Emperatriz del Soul" Gladys Knight estuvo a cargo de interpretar el himno nacional de Estados Unidos.

Inició el Super Bowl 2019. El dúo de R&B contemporáneo Chloe x Halle se encargó de dar inicio a la ceremonia del Super Bowl interpretando el emblemático tema America The Beautiful.

Nota previa

Super Bowl 2019 EN VIVO | Llegó uno de los días más importantes y esperados para el deporte en general. La edición número 53 del Super Bowl enfrentará a Los Ángeles Rams vs. New England Patriots por el título de la NFL (fútbol americano).

Además de Estados Unidos, España y México, la expectativa por el encuentro también se vive en todo el mundo. Pero no es solo por el partido, sino también por las presentaciones de bandas musicales, publicidades de marcas millonarias, entre otras sorpresas durante los medios tiempo (half time show).

Shows en el entretiempo (half time show)

En esta oportunidad, durante el entretiempo habrá un concierto y exhibición de publicidades Vamos a los detalles:

-La banda de pop rock norteamericana Maroon 5 se presentará en esta versión del Super Bowl (en compañía de los raperos Travis Scott y Big Boi,) en medio de una serie de polémicas. De acuerdo al medio de México, El Universal, miles de personas juntaron firmas virtuales a fin de persuadir al grupo de que no toque en el evento a manera de protesta contra el racismo que se vive en Estados Unidos; no obstante, los músicos liderados por Adam Levine sí estarán hoy en el Super Bowl 2019.

La solicitud a la banda tiene relación con una intención de muchos activistas por tratar de dar un severo mensaje a la NFL y al mundo en apoyo a los afroamericanos. Todo inició en 2016 cuando en un encuentro el deportista Colin Karpernick de San Francisco 49ers se negó a pararse durante la entonación del himno nacional de Estados Unidos en señal de rechazo debido al alto número de casos de disparos por parte de efectivos oficiales contra afroamericanos.

Si bien la NFL apoyó la iniciativa del jugador, Colin Karpernick no ha sido fichado por ningún equipo hasta la fecha. Asimismo, se ha establecido una nueva orden que no permite quedarse sentido durante el himno. Por ello, artistas como Rihanna o Pink no aceptaron participar en el Super Bowl 2019.

-La emisión de los spots publicitarios durante los entretiempos de los Super Bowl son símbolos del evento. Debido a la alta audiencia de los partidos (se estima que al menos 100 millones de espectadores lo verán en solo Estados Unidos), distintas marcas deciden apostar en exhibir su producto pese al costo: 5 millones de dólares aproximadamente por solo 30 segundos de acuerdo al diario al País.

En este Super Bowl 2019, estas serán algunas de las marcas que aparecerán en los medios tiempos (half time) del Super Tazón de la NFL:

-Cerveza “Stella Artois”.

-Empresa de comercio electrónico “Amazon”.

-Papas “Pringles”.

-Cerveza “Michelob Ultra”.

-Gaseosa “Pepsi”.

-Producto para el cuidado de la piel “Olay”

-Tortilla chip “Doritos”.

-Pasta dental “Colgate”.

-Automóviles “Hyundai”

Por otra parte, si quieres saber un poco más del Super Bowl, te dejamos las siguientes informaciones:

- ¿Qué es el Super Bowl?

Es la final que reúne al ganador de la Conferencia Nacional y al de la Conferencia Americana. Lleva ese nombre desde 1970, pero tiene como antecedente las finales que se jugaron desde 1967 hasta 1969 entre el vencedor anual de la NFL y el de la AFL.

- ¿Cuándo se juega el Super Bowl 2019?

El Super Bowl 2019 se disputará este domingo 3 de febrero. Desde el 2004, se ha realizado el evento a inicios de ese mes de forma ininterrumpida.

- ¿Dónde se jugará el Super Bowl 2019?

El SuperBowl 2019 tomará lugar en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Es la tercera vez en la que se disputa el Super Bowl en dicha ciudad. Las dos primeras veces fueron en el ahora demolido Georgia Dome (1994 y 2000).

- ¿Cuántos Super Bowls tiene cada equipo?

Los Ángeles Rams ha jugado el Super Bowl en 2 ocasiones sin contar la de este año: 2000 (edición número 34 del torneo) y 2002 (edición número 36). De esas 2 temporadas solo ganó la primera. Ahora busca llevarse su segunda estrella tras casi 2 décadas.

A su turno, New England Patriots es un equipo con mayor presencia en este tipo de enfrentamientos. Ha jugado en 10 ocasiones (1986, 1997, 2002, 2004, 2005, 2008, 2012, 2015, 2017 y 2018). Ha vencido en 5 de ellas (2002, 2004, 2005, 2015 y 2017) y ha sucumbido en otras 5 (1986, 1997, 2008, 2012 y 2018). El año pasado pprdió la final, así que hambre de gloria y revancha hay.

- Números de Los Ángeles Rams vs. New England Patriots

-Jared Godd es el jugador de Los Ángeles Rams con mayor touchdowns de pase: 32

-Tom Brady es el jugador de los New Englands Patriots con mayor touchdowns de pase: 29

-Sony Michel es el jugador con más touchdowns por tierra de los New Englands Patriots Patriots: 6.

-Cooper Kupp es el jugador de Los Ángeles Rams con más touchdown de recepción: 6

-Julian Edelman es el jugador de los New Englands Patriots con más touchdown de recepción: 6

-Tom Brady es el jugador de los New Englands Patriots con mayor porcentaje de pases acertados: 66%.

-Jared Goff es el jugador de Los Ángeles Rams con mayor porcentaje de pases acertados: 65%

- ¿En qué canales se emite el Super Bowl en América?

Si quieres ver en vivo esta final debes saber que en Latinoamérica el encuentro deportivo se emitirá a través de ESPN y Fox Sports. Todo inicia desde las 6:30 p. m. (hora peruana). Asimismo, en México se podrá ver desde Televisa y TV Azteca Deportes.

- ¿Qué equipo ganó el Super Bowl 2018?

New England Patriots no pudo llevarse la última edición, sucumbió en la final. Fueron vencidospor Philadelphia Eagles (se llevó su cuarta corona) por 41 a 33. ¿Los Ángeles Rams pagarán los platos rotos?

- WWE presentará concierto durante el medio tiempo del Super Bowl 2019

Aprovechando la coyuntura, la empresa de lucha libre de entretenimiento WWE programó una pelea a la misma hora del medio tiempo del Super Bowl. La presentación tiene como nombre "Halftime Heat" y enfrentará en una pelea de 6 hombres a Aleister Black, Ricochet y Velveteen Dream contra el Campeón de NXT Tommaso Ciampa, el recién coronado Campeón Norteamericano de NXT Johnny Gargano y Adam Cole.