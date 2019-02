Michelle Soifer muestra más de la cuenta en diminuto short [VIDEO]

Desde que Michelle Soifer formó parte de las filas del reality 'Esto es Guerra', su popularidad creció a pasos agigantados y ello se vio reflejado en su cuenta oficial de Instagram, donde ya superó el millón y medio de seguidores.

Todo lo que comparte la ex integrante de 'Esto es Guerra' es muy comentado por sus fans y sus detractores. Una reciente publicación no ha sido la excepción y abrió el debate en la sección comentarios.

Así es, Michelle Soifer fue el centro de atención en dicha red social luego de publicar una instantánea luciendo un diminuto short, donde puso al descubierto sus medidas de infarto.

Para sus fans, la instantánea fue un gran regalo de Michelle Soifer, mientras que para sus detractores resultó ser algo de mal gusto.

"Me daría vergüenza que me promocionarme así", "puro filtro", esa foto es de cuando eras flaca", "qué asco, aprende a modelar una ropa y no andes posando como una cualquiera", "¿de qué época es esa foto?", "a quién quieres engañar con esa foto, si tú estás recontra gorda" y "qué grotesco", se pudo leer en la sección comentarios.

Sin embargo, no todo fueron mensajes negativos, Michelle Soifer también recibió halagos de sus miles de fans, quienes salieron en su defensa: "es increíble que haya personas que escriban esos comentarios", "eres hermosa", "no hagas caso a comentarios negativos", "te ves hermosa", "te extrañamos en 'Esto es Guerra'" y "siempre existe gente mala. No hagas caso".

Michelle Soifer se encuentra lejos de las pantallas de televisión, pero acaba de abrir un negocio de comida e hizo el anuncio de su apertura a través de las redes sociales.