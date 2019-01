Estos son los nuevos jales de 'Esto es Guerra'

El pasado 21 de enero comenzó una nueva edición de 'Esto es Guerra', donde la gran sorpresa de la noche fue la presentación de Gian Piero Díaz, quien acompañará a Mathías Brivio en la conducción del reality de América TV.

Entre otras grandes novedades de la reciente temporada de 'Esto es Guerra' figura la incorporación de Luciana Fuster y Emilio Jaime, quienes confirmaron su relación sentimental a través de las redes sociales.

La presentación de Austin Palao también fue del asombro de sus fans porque él fue pareja de la modelo Luciana Fuster. Ahora el "guerrero" tendrá que lidiar con sus sentimientos al ver a su ex enamorada con Emilio Jaime.

Mario Irivarren, Alejandra Baigorria y Nicola Porcella también fueron presentados en 'EEG temporada verano 2019', pero la ausencia de Paloma Fiuza, Facundo González, Angie Arizaga y Melissa Loza dio mucho de qué hablar entre los seguidores del reality. Sin embargo, queda un programa más para saber sobre su permanencia en el espacio televisivo.

Por otro lado, la hermana menor de Melissa Loza, Spheffany, fue considerada en el programa juvenil y llamó la atención por su silueta y belleza natural.

'Esto es Guerra': Presentación de nuevos integrantes

Ignacio Baladán fue el último en ser presentado en 'EEG temporada verano 2019'.

Pancho Rodríguez es el nuevo jale de 'Esto es Guerra' y es enfrentado con Patricio Parodi.

Patricio Parodi, enamorado de Flavia Laos, fue presentado en la nueva temporada de 'Esto es Guerra' y sorprendió con fornida figura.

Macarena Vélez regresó a 'Esto es Guerra' y se encontró con su enamorado Said Palao.

Hugo García, el mejor guerrero de la temporada pasada, fue presentado a la nueva temporada del reality de América TV.

Joako Fabrega, de Panamá, es presentado como el nuevo jale de 'Esto es Guerra'.

Paloma Fiuza regresó a 'Esto es Guerra' y se mostró agradecida por la nueva oportunidad.

Rafael Cardozo encaró a Gian Piero Díaz tras ingresar a 'Esto es Guerra'.

Rafael Cardozo regresó a las pantallas de América TV.

Said Palao se olvidó de 'Combate' y es el nuevo jale de 'Esto es Guerra'.

La reacción de Nicola Porcella tras el ingreso de Angie Arizaga a 'Esto es Guerra'.

Angie Arizaga fue presentada en la nueva temporada de 'Esto es Guerra'.

Gian Piero Díaz y Mathías Brivio se encargaron de la presentación del segundo programa estreno de 'EEG temporada verano 2019'.

Presentación de Gian Piero Díaz en 'Esto es Guerra'

Gian Piero Díaz sorprendió a sus seguidores de 'Combate' con su incorporación a 'Esto es Guerra'. El conductor se mostró emocionado y solo tuvo palabras de agradecimiento por su nueva familia televisiva.

"Terminó 'Combate y me fui con toda la idea de irme de vacaciones durante bastante tiempo. No pretendía volver a las pantallas en un muy buen tiempo. No tenía nada, ni tampoco quería escuchar. Pero recibí una llamada contándome el proyecto y a decir verdad no me costó mucho decir que sí. Número uno porque yo había terminado una etapa de mi vida, que es 'Combate'. Y lo más importante es que, si todavía queda algo de Combate está acá [en EEG]", manifestó Gian Piero Díaz al llegar a la nueva temporada de 'Esto es guerra'.