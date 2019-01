Instagram: Noelia publica sexy video en agradecimiento a sus fans

Noelia, cantante y próxima actriz de cine para adultos, llegó al millón de seguidores en Instagram y decidió celebrar su logro publicando candente video, donde luce con sexy atuendo que dejó impresionados a sus admiradores.

En el audiovisual, la artista musical se luce con una casaca negra, una diminuta falda que deja notar parte de su derrier, y pantis tipo malla; y realizando sensuales movimientos al ritmo de "Adicta a tus besos", su última canción lanzada en Youtube.

"1 Millon de Seguidores. GRACIAS. Me estoy haciendo Adicta a USTEDES!! Los Amo GRACIAS ! THANK YOU ! Soy toda suya", escribió la intérprete de 39 años al compartir el audiovisual que ya alcanzó los poco más de 96 mil 'me gusta'.

Una publicación que aumentó la temperatura de sus fanáticos, quienes desde finales del año pasado, luego que la cantante puertorriqueña anunciara que dejaría el medio musical para convertirse en una estrella de cine para dultos, no pierden la oportunidad de estar atento a las fotos o videos que comparte en la citada red social y opinar al respecto.

Vale recordar que ante tantos rumores sobre la atrevida faceta a la que incursionaría la cantante, a finales del 2018 la misma Noelia se encargó de confirmar y explicar cuáles fueron las razones por las que decidió encaminarse por otro rumbo y mostrarse cada vez más deses desenfrenada.

"A mi nadie me tiene que juzgar. Nadie tiene derecho de tratar de ‘disectar’ el porqué de mis decisiones.Una decisión que va ligada a mi entorno, mis tiendas Noelicious y mis Cabarets y Clubs de los que ahora soy socia.. [Resumiendo- en la realidad nunca recibí el apoyo masivo ni de la gente , ni de las mujeres cuando fui un ejemplo de superación ante un acto tan infame y cruel]", escribió la cantante puertorriqueña en su cuenta de Instagram

Noelia lanzó, a finales de diciembre del 2018, el videoclip de "Adicta a tus besos" en Youtube