Maluma se cambió de nombre en Instagram y fans sorprenden con reacción

Tras sus diversos conciertos y éxitos, Maluma se ha tomado un descanso para dedicarse a su vida personal y familiar. Los diversos viajes y publicaciones en Instagram han dado pistas de sus preferencias del intérprete de 'Mala mía'.

Aunque sus fans andan contentos con el colombiano, su reciente publicación de Maluma en su perfil oficial de Instagram ha llamado mucho la atención y ha sido blanco de diversos comentarios de toda índole.

No se trata de algún nuevo tatuaje, si no que el oufit y el epígrafe que utilizó en la instantánea han sido los puntos en los que los usuarios de redes sociales se enfocaron.

"Juan del Mar", se lee el mensaje que Maluma utilizó para describir la fotografía, donde vistió un saco celeste holgado, unas alpargatas y una trenza francesa con difuminado en el cabello, detalle que alborotó más los ánimos de los usuarios de Instagram.

El intérprete de 'Mala mía' lo ha tomado personal el hecho de llamarse Juan del Mar, incluso en sus historias de Instagram lo utilizó en una fotografía acompañada del texto en mención y un emoji de rostro feliz.

En tanto, sus miles de admiradores Maluma dieron rienda suelta a su imaginación y le dejaron decenas de mensajes alusivos al drástico cambio de su nombre, además de las críticas por el outfit de la fotografía.

"Como le gusta llamar la atención; ahora, no sé si es gay o no", "Juré que era una prima de Maluma y no él", "No entiendo,¿qué es lo que te sucede?", "Como podes tener tanto descargo de llamarte Juan del Mar, si más pareces Marimar", "Así no quieres que pensemos que utilizas a tu enamorada como pantalla, por favor", "El nombre tiene mucha lógica, ya veo","Qué horrible terno", "Hasta trenzas utiliza con ese feo sastre", fueron algunos comentarios que le escribieron a Maluma en Instagram.

Maluma en Instagram lució su criticado outfit