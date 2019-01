¿Quiénes se encargarán de la conducción de los Globos de Oro 2019? [FOTOS]

La gala central de los Globos de Oro 2019 se realizará este domingo 6 de enero en The Beverly Hilton, Los Ángeles (Estados Unidos), donde los actores Sandra Oh y Andy Samberg se encargarán de la conducción.

Sandra Oh es mundialmente conocida por su papel en la serie Grey's Anatomy. Mientras que Andy Samberg es ganador de un Globo de Oro en la categoría mejor actor en una serie de televisión por su trabajo en 'Brooklyn Nine-Nine'.

Sandra Oh y Andy Samberg no serán los únicos que suban al escenario para formar parte de la ceremonia. Otros dos grandes rostros de Hollywood como Jessica Chastain, ganadora del Globo de Oro como Mejor Actriz de Drama por La noche más oscura y cinco veces nominada a estos premios; y Sam Rockwell, ganador del Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto el pasado año en Tres anuncios en las afueras y nominado de nuevo esta vez como Mejor Actor de Reparto por Vice, acompañarán a los presentadores y entregarán una estatuilla.

- CINE -

- Mejor película, drama

"Pantera Negra"

"Infiltrado del KKKlan"

"Bohemian Rhapsody"

"If Beale Street Could Talk"

"Nace una estrella"

- Mejor película, musical o comedia

"Locamente millonarios"

"La favorita"

"Green Book"

"El regreso de Mary Poppins"

"Vice"

- Mejor actor, drama

Bradley Cooper, "Nace una estrella"

Willem Dafoe, "Van Gogh en la puerta de la eternidad"

Lucas Hedges, "Boy Erased"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

John David Washington, "Infiltrado del KKKlan"

- Mejor actriz, drama

Glenn Close, "La esposa"

Lady Gaga, "Nace una estrella"

Nicole Kidman, "Destroyer"

Melissa McCarthy, "¿Podrás perdonarme?"

Rosamund Pike, "A Private War"

- Mejor actor, musical o comedia

Christian Bale, "Vice"

Lin-Manuel Miranda, "El regreso de Mary Poppins"

Viggo Mortensen, "Green Book"

Robert Redford, "The Old Man & The Gun"

John C. Reilly, "Stan & Ollie"

- Mejor actriz, musical o comedia

Emily Blunt, "El regreso de Mary Poppins"

Olivia Colman, "La favorita"

Elsie Fisher, "Eighth Grade"

Charlize Theron, "Tully"

Constance Wu, "Locamente millonarios"

- Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, "Green Book,"

Timothee Chalamet, "Beautiful Boy"

Adam Driver, "Infiltrado del KKKlan"

Richard E. Grant, "¿Podrás perdonarme?"

Sam Rockwell, "Vice"

- Mejor actriz de reparto

Amy Adams, "Vice"

Claire Foy, "El primer hombre en la luna"

Regina King, "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone, "La favorita"

Rachel Weisz, "La favorita"

- Mejor director

Bradley Cooper, "Nace una estrella"

Alfonso Cuaron, "Roma"

Peter Farrelly, "Green Book"

Spike Lee, "Infiltrado del KKKlan"

Adam McKay, "Vice"

- Mejor guión

Alfonso Cuaron, "Roma"

Debora Davis y Tony McNamara, "La favorita"

Barry Jenkins, "If Beale Street Could Talk"

Adam McKay, "Vice"

Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly, "Green Book"

- Mejor película de habla no inglesa

"Cafarnaúm" (Líbano)

"Girl" (Bélgica)

"Never Look Away" (Alemania)

"Roma" (México)

"Somos una familia" (Japón)

- Mejor película animada

"Los increíbles 2"

"Isla de perros"

"Mirai"

"Wifi Ralph"

"Spider-Man: Un nuevo universo"

- TELEVISIÓN -

- Mejor serie, drama

"The Americans" (FX)

"Bodyguard" (Netflix)

"Homecoming" (Amazon)

"Killing Eve" (BBC America)

"Pose" (FX)

- Mejor actor, drama

Jason Bateman, "Ozark"

Stephan James, "Homecoming"

Richard Madden, "Bodyguard"

Billy Porter, "Pose"

Matthew Rhys, "The Americans"

- Mejor actriz, drama

Caitriona Balfe, "Outlander"

Elisabeth Moss, "El cuento de la criada"

Sandra Oh, "Killing Eve"

Julia Roberts, "Homecoming"

Keri Russell, "The Americans"

- Mejor serie, musical o comedia

"Barry" (HBO)

"The Good Place" (NBC)

"Kidding" (Showtime)

"The Kominsky Method" (Netflix)

"La maravillosa Sra. Maisel" (Amazon)

- Mejor actor, musical o comedia

Sacha Baron Cohen, "Who Is America"

Jim Carrey, "Kidding"

Michael Douglas, "The Kominsky Method"

Donald Glover, "Atlanta"

Bill Hader, "Barry"

- Mejor actriz, musical o comedia

Kristen Bell, "The Good Place"

Candice Bergen, "Murphy Brown"

Alison Brie, "GLOW"

Rachel Brosnahan, "La maravillosa Sra. Maisel"

Debra Messing, "Will & Grace"

- Mejor miniserie o película para TV

"The Alienist" (TNT)

"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" (FX)

"Escape at Dannemora" (Showtime)

"Sharp Objects" (HBO)

"A Very English Scandal" (Amazon)

- Mejor actor, miniserie o película para TV

Antonio Banderas, "Genius: Picasso"

Daniel Bruhl, "The Alienist"

Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Benedict Cumberbatch, "Patrick Melrose"

Hugh Grant, "A Very English Scandal"

- Mejor actriz, miniserie o película para TV

Amy Adams, "Sharp Objects"

Patricia Arquette, "Escape at Dannemora"

Connie Britton, "Dirty John"

Laura Dern, "The Tale"

Regina King, "Seven Seconds"