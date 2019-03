Karol G y Anuel AA: supuesta expareja arremete contra cantante y muestra chats privados

¡Polémica en redes sociales! El pasado 25 de diciembre, Anuel AA publicó un tierna fotografía al lado de Karol G, en el que recordó los duros momento que pasó durante su estadía en prisión y agradeció a la vida por lo que tiene ahora.

Si bien, la publicación fue le gusto de sus seguidores un comentario de la usuaria 'aar_043' llamó la atención, pues lo llamó falso y aseguró que aún la busca. "Se te olvidó decir lo que mucha gente se pregunta, que yo fui la única que estuvo contigo todo ese tiempo que estuviste encerrado, que esas mismas cosas que tú publicas diciéndole a Karol G también me las decías a mí, que todavía tienes el descaro de seguir buscándome mientras publicas que estás feliz con otra", fue la primera parte del mensaje.

Continuó, "Que dices ser real y la realidad es que eres una persona bien falsa y mal agradecido porque desde que entraste preso la única que siempre estuvo para escucharte fui yo y de un momento a otro echaste todo a la basura por par de te%$# operadas. A mí no me importa lo que hagas, pero me molesta cómo te portaste con quien siempre estuvo para ti, mientras todos se olvidaron de ti, me cansé de guardar silencio y ver cómo te burlas de las personas", finalizó quien sería la expareja y madre de Pablo, el único hijo del interprete de 'Culpables'.

Sin embargo, ahí no quedó todo, la usuario hizo saber a través de Instagram, que su cuenta estaba siendo denunciada por lo que se crearía otras en las que hablaría más del tema. En su nueva cuenta 'aar_043official' publicó unas historias donde se aprecia un chat de WhatsApp en el que que se lee que le dicen "Ya deja el show y arreglemos, no hagas públicas las cosas, siempre el show", a lo que ella responde que está bien molesta. En otra captura del mismo chat, quien le escribe pide que no publique las fotos y que se controle. Finalmente, en una fotografía del puertorriqueño, la usuaria coloca que el dinero cambia a la gente.

Hasta el momento, ni Anuel AA, ni Karol G se han pronunciado al respecto.

Video que compartió Anuel AA en Instagram hace unos días