Ex actor de 'Patito Feo' se solidariza con Thelma Fardin tras lo ocurrido con Juan Darthés [FOTOS]

La actriz Thelma Fardin, en conferencia de prensa al lado del colectivo de 'Actrices Argentinas', hizo pública su denuncia de violación en contra del actor Juan Darthés, con quien trabajó en la telenovela 'Patito Feo'.

La denuncia data del 2008 cuando ambos se encontraban en una gira en Nicaragua, Thelma, quien en ese momento tenía 16 años, mediante un video relató cómo sucedió la violación. "Él me dijo que se lo tocara (el pene) y enseguida me tiró en la cama y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no", afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después él la "penetró".

A raíz de esta revelación, sus compañeros se han solidarizado con la ex 'Patito Feo', uno de los que se expresó a través de redes sociales fue Santiago Talledo, quien fue la pareja de la actriz en la ficción.

"Sos muy valiente compañera. No sé cómo expresar la bronca que siento, con ustedes siempre colectivo de 'Actrices Argentinas'", fue el primer mensaje que envió el actor. Sin embargo, durante la noche continúo escribiendo e hizo notar su molestia por lo que estaba sucediendo alrededor del caso. "Tengo una angustia enorme que no me la puedo sacar y sumado a eso me han llegado un par de mensajes de gente que duda de lo que pasó e inevitablemente reaccioné como el oxxx. Por eso les pido a todos lo que duden, justifiquen o defiendan a Juan Darthés, con todo respeto que se vayan bien a la xxxxxx".

A estas duras palabras, se le sumó un mensaje de apoyo a su compañera. "Compartí toda esa novela con Thelma y cuando recuerdo lo chicos que éramos en ese entonces se me revuelve todo. [...] Estoy con Thelma y estoy con todas", fue el mensaje que compartió Santiago Talledo.

Sus compañeros se pronuncian

Laura Esquivel, recordada por ser la protagonista de la exitosa serie infantil de Disney Channel y Canal 13, 'Patito Feo' escribió un mensaje para su compañera de roles. ""Thelma Fardin, te adoro con el alma. "Te abrazo fuerte. Sos inmensamente valiente".