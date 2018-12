Cristian Castro le da la razón a su ex, y admite que toma leche en biberón [VIDEO]

El cantante Cristian Castro admitió que tomaba leche en biberón, luego que se generará toda una polémica, a raíz que su primera esposa, Gabriela Bo, confesara que al cantante mexicano le gusta tomar leche de esa manera. Aunque ya antes otras mujeres que salieron con el cantante habían aseverado esto, se creía que lo hacían por acaparar los medios y obtener fama a costa de esta confesión que parecía salida de la realidad. Sin embargo, su exesposa admitió que eso no son chismes y que es verdad que al mediático artista le gusta tomar "tetero".

Como se recuerda, la modelo argentina, relató, a fines de setiembre, cómo fue su fugaz matrimonio con Cristian Castro que duró tan solo un año y su gusto de tomar en biberón. "Yo no se lo preparaba, pero cuando llegué a la casa había una habitación de niños porque venían las sobrinas, entonces habían cosas de niños platos, teteros que considere normal. Si lo llegué a ver tomando leche también con 'vasito' de niños", indicó la modelo.

El tema generó a tal punto polémica que durante una entrevista que concedió Cristian Castro al programa El Gordo y la Flaca, de Univision, aceptó que pide, de vez en cuando, a sus empleadas que le preparen tetero. "Me gusta mucho sentir cosas que sentía de niño. Como a todos los varones que nos callamos muchas cosas para demostrar que somos grandes y no nos digan ¡ay que niñito eres!", indicó agregando "A mí no me importa y a veces me da por hacer cositas así pero no es que siempre esté tomando leche de biberón, puedo coger el biberón y decir: 'ay que rico pero nada más'".