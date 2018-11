Vania Bludau se declara 'ama de casa' con sensual foto en cocina

Alistando una sorpresa. La bella modelo peruana Vania Bludau compartió en su cuenta oficial de Instagram una gran noticia con la que alegrará a sus fieles seguidores en nuestro país. La ex integrante de 'Combate' reveló en la red social que se encuentra realizando los últimos preparativos para poder viajar a Perú en los próximos días. La próspera empresaria textil no dudó en comentar esta información con los usuarios de la comunidad.

Vania Bludau, quien radica actualmente en Miami, Estados Unidos, aprovechó que se encontraba alistando sus maletas para el viaje para poder limpiar un ambiente de su departamento. La modelo compartió una imagen en la que podemos verla luciendo un sensual bikini para poder asear la cocina de su inmueble. Esto fue lo que expuso en la descripción de la foto.

"I’m going to Mami’s Home (Voy a la casa de mami), pero primero tengo que lavar limpiar y cocinar. Ama de casa por siempre". La publicación en la red social Instagram ha recibido una serie de reacciones por parte de sus seguidores peruanos, quienes celebran su pronto regreso a Perú. Ellos no dudaron en resaltar la tonificada anatomía que posee y llenar de elogios la sección de comentarios.

En el video compartido en Instagram se ve cómo Vania Bludau empaca una serie de ropas de baño, entre ellas diminutos bikinis, los cuales usaría en la temporada de verano que iniciará en las próximas semanas en Perú. Pidió la asesoría de los usuarios para conocer cómo está el clima en la capital mientras realizaba su rutina de entrenamiento en el gimnasio.