Oriana Sabatini, novia de Paulo Dybala, mostró parte íntima en Instagram y fans le deja singular mensaje

Oriana Sabatini se muestra más enamorada que nunca del jugador de la Juventus, Paulo Dybala. En cada una de sus publicaciones de Instagram, la modelo presume su amor junto al delantero, pero casi a menudo destaca cada uno de sus encantos en sugerentes fotografías que acaparan la atención en las redes sociales.

En esta oportunidad, Oriana Sabatini se tomó una instantánea en ropa interior y desató todo tipo de comentarios en la plataforma digital en mención. La también cantante sabe cómo engreír las pupilas de los miles de admiradores que esperan ávidos a cualquier publicación de la novia de Paulo Dybala.

Como no pudo ser de otro modo, usuarios de Instagram no tardaron en pronunciarse sobre el particular con distintos mensajes, pero uno en especial llamó la atención en el muro de Oriana Sabatini.

"Qué mujer para más hermosa", "¡Dios mio! Qué afortunado eres Paulo", "Sin duda, la más bella de las mujeres argentinas", "Nunca dejaré de admirarte, eres linda por donde se te observe", "Si amarte es un pecado, prefiero arder en el infierno antes de renunciar a ti", se leen algunos halagos que le dejaron a la novia de Paulo Dybala.

No obstante, el texto que se robó la atención entre los tantos comentarios que le dejaron a Oriana Sabatini en Instagram fue el siguiente: "¿Quién quiere ser Messi o Cristianno Ronaldo? Yo quiero ser Paulo Dybala".

El usuario de Instagram hizo hincapié en lo afortunado que es el jugador de la Juventus de tener una mujer tan hermosa y sensual como lo es Oriana Sabatini, quien no duda en consentir a sus más de 3 millones de admiradores que ostenta, hasta la fecha, en su perfil autorizado de la plataforma digital antes citada.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Instagram

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)