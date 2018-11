Justin Bieber tuvo romántico detalle con Hailey Baldwin por su cumpleaños [VIDEO]

El pasado 22 de noviembre, Hailey Baldwin, ahora la señora Bieber cumplió 22 años de edad y como era de esperarse, lo celebró junto a su esposo, Justin Bieber. Lejos de celebrar en una ostentosa fiesta privada, la pareja prefirió la intimidad del hogar.

El cumpleaños de la modelo coincidió con las celebraciones del 'Día de Acción de Gracias' y pasó una cálida velada junto a sus familiares. Se han filtrado videos y fotos de la reunión en casa de los Baldwin Mallette.

Una vez más el ex de Selena Gomez demuestra estar muy enamorado de su pareja. Sorprendió cantando y regalando un pastel de cumpleaños. Los Bieber se divirtieron a más no poder, según se pueden ver las imágenes difundidas.

El canadiense se animó a realizar una broma a su esposa. Luego de interpretar la tradicional canción, él embarró de chantilly, ante esta acción ella solo atinó a besarlo, derritiendo a los presentes por tanto amor.

Los que sorprendió a los familiares y fans del cantante fue que se animó a brindar un corto, pero significativo discurso. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Ella es absolutamente increíble”, dijo Bieber frente a los invitados.

Pese a que Justin Bieber y Hailey Baldwin no compartieron grabaciones sobre el día especial, las fotos y videos fueron obtenidas desde las cuentas personales en Instagram, de los primos, hermanos y demás familiares de la modelo, quienes no se limitaron a develar los detalles que tuvo el ex de Selena Gomez con su actual pareja.