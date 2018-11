Morrissey

El icónico exlíder de los británicos The Smiths llega a Perú en medio de la promoción de su último disco Low in High School, lanzado en noviembre del año pasado y que llegó al Top 5 de los rankings del Reino Unido. Como una figura clave en el pop inglés, Morrissey es catalogado como uno de los pioneros en el sonido indie de la isla y es seguido por millones de fans alrededor del mundo desde su carrera con The Smiths hasta sus trabajos en solitario. Su prolífica trayectoria musical lo ha hecho editar 12 discos en 20 años y a lo largo de su trabajo en la música, ha sido un defensor de los derechos de los animales, no solo en su vida cotidiana, sino también a través de su música y discurso político.

Cuándo: Martes 27, 8.00 p.m.

Dónde: Anfiteatro Parque de la Exposición.

Cuánto: Teleticket.

Romeo Santos

El cantante boricua llega con su gira Folden Tour que, según el portal PollStar, se ubica en el puesto número 9 del top 20 de las mejores giras del 2018, superando a Ricardo Arjona y Maluma. Su más reciente video, ‘Centavito’, ya supera las más de 158 millones de visualizaciones en YouTube.

cuándo: Jueves 29, 8.00 p.m.

Dónde: Estadio Nacional.

cUÁNTO: Teleticket

Ismael Serrano

Cantautor español regresa a Lima para celebrar sus 20 años de carrera musical con su gira ‘Hoy Es Siempre’ y con temas como ‘Papá, cuéntame otra vez’, ‘Cien días’, ‘Sucede a veces’, entre otros. El espectáculo acústico lo compartirá con Jacob Sureda en los teclados y Barnabas Hangonyi en el violonchelo.

cuándo: Martes 8.00 p.m.

Dónde: Teatro Pirandello, Santa Beatriz.

Cuánto: Teleticket.