Angie Jibaja aparece con moretón en el brazo y niega que haya recaído [Video]

Angie Jibaja se encuentra en el ojo de la tormenta luego de ser graba fumando a lado de su menor hija en un concierto de reggaetón. En una entrevista, la 'Chica de los tatuajes' reveló que sufría de una peligrosa afección pulmonar, pese a ello la polémica modelo hizo caso omiso a esa alerta en su salud y sucumbió al vicio.

Las cámaras de 'Válgame Dios' de Latina la interceptaron para preguntarle sobre las imágenes que han causado polémica en el ciberespacio. Angie Jibaja minimizó el accionar frente a su heredera; no obstante, los moretones evidenciaron que algo no anda bien en la vida de la modelo, pese a que ella lo niegue.

"Lo que pasa que me han operado hace poco y también estoy con una operación a la boca, y me estoy poniendo sola los antibióticos. Yo me inyecto sola", argumentó Angie Jibaja sobre el moretón que evidenció en el brazo.

¿Regresó a sus vicios? Según Angie Jibaja todo tiene una explicación y ella es la que asume los roles posibles que están a su alcance, incluso, haciendo el papel de enfermera, algo que expone el alto grado de irresponsabilidad que tiene.

"Mi boca no, tengo una endodoncia que me están haciendo y bueno hace dos días... estaba con un dolor intenso. Yo no me puedo inyectar sola en casa y me pongo acá intramuscular, porque mi mamá es enfermera", explicó Angie Jiabaja con una evidente falta de lucidez, según las imágenes difundidas por el programa de Latina.

De otro lado, Angie Jibaja reveló que tendrá que irse a Dubai a trabajar por un mes y estaría disfrutando en pleno los pocos días que le queda en Perú, junto a sus hijos; sin embargo, sus seguidores no le han disculpado el hecho de exponer a sus herederos en los vicios que están perjudicando a su salud.

La 'Chica de los tatuajes' no escatima en la seriedad que un problema pulmonar conlleva, según las mismas explicaciones que ella dio entre lágrimas en el programa 'Válgame Dios', donde incluso señaló que se había hecho una tomografía para ver el grado de la afección.

Angie Jibaja responde a 'Válgame Dios' por el moretón en su brazo