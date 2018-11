Conductor que humilló a la hermana de Thalía en televisión recibe dura sanción [VIDEO]

Laura Zapata pasó un incómodo momento el pasado 16 de noviembre, debido a que la hermana de Thalía fue humillada en un programa de televisión en vivo, por lo que terminó abandonando la trasmisión en medio de la polémica. Ante lo sucedido, la cadena de televisión de México decidió sancionar al conductor y terminó dejándolo sin trabajo, según una publicación en su cuenta de Facebook.

Se trata de Adrián Marcelo, conductor de "SnSerio", el cual se trasmite en la cadena de televisión mexicana Multimedios. Según reveló en una publicación en Facebook, fue despedido horas después de formar parte del incidente en vivo contra la hermana de Thalía, además realizó unos tuits ofensivos en su contra.

"Debido a lo ocurrido con @LAURAZAPATAM anoche en #SNSerio, @multimediostv ha decidido prescindir de mis servicios. Ha sido un placer y no tengo más que agradecimiento por estos cinco años. Es una lástima, no diré que no y solo espero extraer el aprendizaje de este suceso", indicó el conductor en su cuenta de Twitter.

Tras conocerse la noticia, usó su cuenta oficial de Facebook para agradecer a la cadena de televisión por los años que trabajó allí, los cuales llegaron a su fin por lo sucedido con Laura Zapata el pasado 16 de noviembre.

El incidente con Laura Zapata

Como se recuerda, el hecho se registró el pasado 16 de noviembre, el día en que Laura se levantó de su silla y dijo: "Yo también me voy, ¡Qué hueva me dieron!", para desaparecer del estudio tras las burlas de los conductores, quienes pidieron que haga en Thalía Challenge.