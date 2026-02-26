Es falso que en 2025 se haya ido del país medio millón de peruanos, como indicó el candidato Francisco Diez-Canseco

En una entrevista para TVPerú, el candidato presidencial del partido Perú Acción, Francisco Diez-Canseco, afirmó lo siguiente sobre la migración de peruanos. “El año pasado se han ido del Perú 500,000 peruanos”.

Este dato es falso y se presenta fuera de contexto. Durante los primeros nueve meses del año anterior, alrededor de 112,000 peruanos abandonaron el país sin registrar retorno, una cifra muy distinta a la mencionada por el candidato. Además, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) considera migrantes a quienes salen del país y no regresan después de un año. Por ello, hasta febrero del presente año no es posible determinar con exactitud cuántos peruanos emigraron de forma definitiva el año pasado, ya que aún no se cumple el plazo establecido para su medición.

PerúCheck consultó al exjefe de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Armando García, quien precisó que dicha entidad clasifica como emigrantes a quienes no retornan tras seis meses. “Normalmente el cálculo se debe hacer cuando el ciudadano se queda más de seis meses [fuera del país]. No necesariamente el hecho de salir del país y no volver en uno o dos meses implica que vayan a quedarse”.

¿Qué dicen los datos?

En el informe del INEI titulado ‘Perú: Estadísticas de la Migración Internacional 2025’, publicado en enero de 2026, se analiza la dinámica de los flujos migratorios del país y se define al emigrante internacional como “la población peruana que estuvo fuera del país por lo menos un año y no registró su ingreso hasta el 30 de junio de 2025”. De acuerdo con este documento, entre 1994 y junio de 2025, 3.7 millones de peruanos salieron del país sin retornar, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:

Fuente: Informe del INEI, Perú: Estadísticas de la Migración Internacional, al 2025 .

Bajo este enfoque, hasta el momento no existe una cifra definitiva sobre cuántos peruanos emigraron el año pasado; sin embargo, es posible estimar cuántos salieron y cuántos ingresaron al país, como se muestra en el cuadro respectivo.

Fuente: Cuadro elaborado por el INEI con datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones

El cuadro superior sobre el movimiento migratorio de entradas y salidas, incluido por el INEI en su informe técnico N.° 3 – diciembre de 2025, con información de la Superintendencia Nacional de Migraciones, presenta datos que contradicen lo afirmado por el candidato Diez-Canseco: hasta el tercer trimestre del año pasado, de los millones de peruanos que registraron salidas e ingresos al territorio nacional, alrededor de 112,000 no registraron su retorno. Sin embargo, como explicó el especialista en migraciones Armando García, esta cifra no implica que dichas personas hayan emigrado. “El saldo no es data fija”, indicó.

Aumento del número de emigrantes peruanos

Tras la pandemia, la cantidad de peruanos que emigraron aumentó de manera considerable, según las estadísticas del INEI, y superó los 800,000, lo que representa el 22.8 % del total de 3.7 millones de personas que dejaron el país desde 1994.

Conclusión

De acuerdo con el INEI y la Superintendencia Nacional de Migraciones, hasta el momento no es posible establecer cuántos peruanos emigraron en 2025, ya que se requiere al menos un año de permanencia fuera del país para considerarlos migrantes. Sin embargo, según el registro del movimiento migratorio de entradas y salidas, existe un saldo aproximado de 112,000 personas que el año pasado no registraron su retorno al país, lo cual no implica que hayan emigrado de manera definitiva. Por lo tanto, PerúCheck califica como falsas las declaraciones del candidato Francisco Diez-Canseco, quien afirmó que el año pasado medio millón de personas abandonó el país.

Nota elaborada por Breiner Oquendo de PerúCheck.