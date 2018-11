Hija de Alan García critica a Gisela Valcárcel por coaccionar a participante [VIDEO]

En la última edición del programa ‘El dúo perfecto’, la conductora de televisión Gisela Valcárcel fue muy crítica con el dominicano Kevin Blow y le pidió que defienda el amor que siente por Michelle Soifer a nivel nacional.

“Deja que él (Kevin Blow) lo haga, que él defienda el amor. El hombre es la cabeza y es el hombre el que debe decir 'amor no te preocupes', es él el que debe dar la seguridad”, señaló Gisela a la cantante, quien el último sábado se quebró en vivo. “¿Amas a Michelle Soifer?", preguntó la rubia al extranjero.

Sin dejarle responder, Gisela Valcárcel cuestionó a Kevin Blow debido a que todavía no contrae matrimonio con la participante de ‘Esto es Guerra’. “Kevin, ¿cuánta amas a Michelle Soifer?, tú le dijiste la semana pasada que era tu esposa. Si tú le dices eso a una mujer es porque te quieres casar con ella. Y cuando uno se quiere casar con una mujer, lo hace, y lo hace ya”, indicó la figura de América Televisión.

“¿Tú realmente amas a Michelle Soifer? ¿Estarías dispuesto incluso a dejar tu carrera y trabajar en otra cosa, dejar que simplemente ella brille. Creo que están siendo afectados por este brillo que quieren tener juntos”, señaló la conductora de televisión.

Kevin Blow no descartó dejar sola a Michelle Soifer en el programa. "La amo mucho, no te imaginas cuánto. Es una lucha constante, no soy de mucho exponer cómo me siento. Si es necesario que la separen de mí para que recupere ese brillo que dicen perdió por mí. Michelle es una mujer con mucho carácter, no es una niña a la que yo la he empujado a algo, estamos en esto juntos. Yo trato de esforzarme, de dar lo mejor", expresó el dominicano.

Las declaraciones de Gisela Valcárcel generó diversas reacciones en Twitter. Una de las famosas que cuestionó a la presentadora de televisión fue Carla García, hija del expresidente Alan García.

Carla, hija de Alan García con Carla Buscaglia, aseguró que pese a que simpatiza con Gisela, ella no debería de presionar al extranjero para que se case con la peruana.

“Gisela no debería tratar de presionar a un hombre para que se case con una mujer ‘si la quiere’. Malísimo y eso que soy fan de la seño”, tuiteó Carla García.