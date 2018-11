Los Backstreet Boys anuncian disco y gira mundial con nostálgico mensaje en Instagram

Ya no son los jóvenes más deseados de los 90 sino padres cuarentones en 2018, pero los Backstreet Boys, que han anunciado nuevo disco y gira mundial, aseguraron que, sin renunciar a la nostalgia y los clásicos de su época dorada, también quieren mirar hacia adelante.

El anuncio de su regreso a los escenarios se hizo en Instagram y sus miles de fans en el mundo no pueden creerlo. "Bien, aquí vamos. #DNAWorldTour 2019 ¡Nuestro décimo álbum #BSBDNA sale el 25 de enero! En esta era en la que estamos explorando cada elemento de nuestra carrera, que abarca 25 años, ¡han sido los pilares de lo que hoy llamamos Backstreet Boys! Gracias a todos por venir en este viaje. ¡Las cosas están por ponerse interesantes!", fue el mensaje que se compartió en la red social de la agrupación.

El grupo formado por Brian, Kevin, Nick, A.J. y Howie (fueron tan famosos que bastaban sus nombres de pila para reconocerlos) publicará el próximo 25 de enero su disco "DNA", del que ya se conoció su segundo single, "Chances", compuesto por Ryan Tedder y Shawn Mendes.





Y para celebrar tanto este nuevo trabajo como su cuarto de siglo de carrera, los Backstreet Boys recorrerán el mundo con "DNA World Tour".



De la escuela de Take That, precursores de NSYNC y reflejo masculino de Spice Girls, Backstreet Boys lograron que sus fans, especialmente chicas, reventaran índices de decibelios con sus gritos y llenaran, entre anhelos de utópicos romances, carpetas y dormitorios con sus fotografías.



Además, el grupo adelantó que "DNA" es una combinación de las "armonías a cinco voces y el sonido distintivo" de Backstreet Boys junto a algunas novedades.



Ahí se sitúa "Chances", segundo single de "DNA" tras haber desvelado en mayo "Don't Go Breaking My Heart", y que se dio a conocer con una letra sobre las oportunidades y el azar.



La "boy band" también habló sobre cómo el caos y la locura que desataban entre sus seguidores se ha convertido ahora en un amor algo más saludable. Fuente: EFE.