Milett Figueroa sorprende tras dedicar gesto a Jason Day en Instagram [FOTO y VIDEO]

Hace unas semanas atrás Milett Figueroa y Jason Day subieron en sus historias de Instagram un video en el que disfrutan de una reunión con amigos y desde entonces se empezó a especular una posible relación entre ellos, pero recientemente una actitud de la modelo peruana hizo que los rumores fueran más latentes.

Y es que la joven actriz le dio ‘Me gusta’ a la última publicación del actor que subió a Instagram. ¿Están en coqueteos? por el momento ninguno de los dos han comentado al respecto; sin embargo, en la red social ya se habla que ambos estarían saliendo.

Pero no es la única fotografía que Milett Figueroa le dio ‘Me gusta’. El 24 de octubre Jason Day subió una imagen familiar y la popular Milechi le dio clic al icono de corazón.

Como se sabe, en octubre último ‘Válgame Dios’ mostró un video de Milett y Jason en una conocida peña criolla con un grupo de amigos. Pese a todo, la modelo sostuvo que sostiene una amistad con el actor y aseguró que está soltera tras su ruptura con el bailarín Patricio Quiñones.

“Con Jason somos amigos, solo somos amigos, nada más. ¿Sí me molesta que me vinculen con mis amigos? claro, son mis amigos, son mis amigos nada más. Puedo tener los amigos que yo quiero, estoy dedicada a trabajar y estoy soltera, no tengo tiempo para nada más”, aclaró Milett Figueroa.

Video de 'Válgame Dios'